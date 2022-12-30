Как избежать развития сахарного диабета в праздники
Согласно сайту Diabetes.co.uk, при ожирении существует 80-85-процентная вероятность развития диабета второго типа. Кроме того, из-за жира на животе (абдоминального жира) организм может стать менее чувствительным к инсулину. А этот фактор и является ключевым при развитии сахарного диабета второго типа.
Есть несколько признаков повышенного уровня сахара в крови. Они включают сильную жажду, учащённое мочеиспускание, ощущение слабости или усталости, затуманенное зрение, потеря веса.
Для того чтобы повысить чувствительность к инсулину, требуется физическая активность. Это может быть даже просто быстрая ходьба или бег трусцой. Также вы можете посещать тренажёрный зал или заниматься дома по видеороликам с YouTube.
В целом старайтесь круглый год следить на своим питанием. Избегайте употребления слишком большого количества сладкой либо крахмалистой пищи. Например, шоколада, тортов, печенья, риса, картошки, хлеба и пр.
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