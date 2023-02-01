Как бесплатно пройти обследования КТ и МРТ по полису ОМС
Зачастую чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, врачу необходимы результаты КТ или МРТ. Это относительно безопасные и эффективные методы диагностики, которые позволяют оценить как состояние всего организма, так и какого-то конкретного органа.
В чем разница между КТ и МРТ
МРТ чаще всего назначают при травмах, патологиях в органах малого таза, заболеваниях пищеварительной и кровеносной систем, в том числе при инсультах;
КТ используется при диагностике органов брюшной полости и почек, костной и дыхательной систем организма. Этот метод помогал врачам диагностировать ковидную пневмонию.
При помощи современных аппаратов врачи могут выявить патологию даже на самых ранних стадиях развития заболевания. Несмотря на свою высокую стоимость, КТ и МРТ входят в бесплатный вид услуг по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), и не обязательно тратить большие деньги на проведение необходимой диагностики организма в коммерческих клиниках.
Можно ли пройти КТ и МРТ по полису ОМС
Да, можно. Застрахованные граждане имеют право на бесплатное проведение КТ и МРТ. Необходимое обследование должен назначить лечащий врач, руководствуясь стандартами оказания медицинской помощи. Если он считает, что человеку необходимо пройти обследование, в том числе КТ и МРТ, то обязательно должен выдать на него направление, поясняют страховые представители компании «СОГАЗ-Мед».
Направление есть, но оборудования нет
Бывает так, что врач выдал направление, но в медучреждении нет нужного оборудования. В этом случае пациенту обязаны выдать направление по форме 057-у в другое лечебное учреждение, работающее в системе обязательного медицинского страхования, где застрахованному бесплатно проведут обследование.
Можно ли сделать МРТ или КТ в коммерческой клинике
Да, можно. Для прохождения МРТ в коммерческой клинике должно быть соблюдено два основных условия:
клиника должна быть включена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;
ваше лечебное учреждение должно выдать вам направление формы 057-у на обследование в коммерческую клинику.
Должен ли пациент сам искать клинику
Нет, не должен. Направление по форме 057-у должно выдаваться в конкретную медицинскую организацию. Обязанность по организации прохождения обследования возлагается на лечебное учреждение, в котором пациент получает первичную медико-санитарную помощь.
Как долго можно ждать очереди на КТ или МРТ
Обследования, назначенные лечащим врачом, обязаны провести в срок не позднее 14 рабочих дней со дня выдачи направления. Отдельные сроки проведения обследований предусмотрены для людей с подозрением на злокачественное новообразование (онкологическое заболевание). Таким пациентам обследование обязаны провести в срок не позднее 7 рабочих дней.
В поликлинике отказываются выдавать направление, что делать?
Медицинская организация не может отказать человеку в необходимом обследовании. Конечно, бывают случаи, когда КТ и МРТ просто не нужны, — в этом случае врач вам обязательно об этом скажет.
Если же вы понимаете, что без этого обследования вам не обойтись и подозреваете, что ваши права нарушены, то точно следует обратиться в свою страховую компанию. Ее задача не только оформить полис ОМС, но и защищать права застрахованных граждан на получение качественной бесплатной и своевременной медицинской помощи.
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