Как бесплатно пройти обследования КТ и МРТ по полису ОМС

Типичная ситуация: врач отправляет пациента на КТ или МРТ, но в местной больнице нет оборудования, человеку отказывают или посылают в частную клинику. Что делать в таких случаях? Рассказывают эксперты.Зачастую чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, врачу необходимы результаты КТ или МРТ. Это относительно безопасные и эффективные методы диагностики, которые позволяют оценить как состояние всего организма, так и какого-то конкретного органа.В чем разница между КТ и МРТМРТ чаще всего назначают при травмах, патологиях в органах малого таза, заболеваниях пищеварительной и кровеносной систем, в том числе при инсультах;КТ используется при диагностике органов брюшной полости и почек, костной и дыхательной систем организма. Этот метод помогал врачам диагностировать ковидную пневмонию.При помощи современных аппаратов врачи могут выявить патологию даже на самых ранних стадиях развития заболевания. Несмотря на свою высокую стоимость, КТ и МРТ входят в бесплатный вид услуг по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), и не обязательно тратить большие деньги на проведение необходимой диагностики организма в коммерческих клиниках.Можно ли пройти КТ и МРТ по полису ОМСДа, можно. Застрахованные граждане имеют право на бесплатное проведение КТ и МРТ. Необходимое обследование должен назначить лечащий врач, руководствуясь стандартами оказания медицинской помощи. Если он считает, что человеку необходимо пройти обследование, в том числе КТ и МРТ, то обязательно должен выдать на него направление, поясняют страховые представители компании «СОГАЗ-Мед».Направление есть, но оборудования нетБывает так, что врач выдал направление, но в медучреждении нет нужного оборудования. В этом случае пациенту обязаны выдать направление по форме 057-у в другое лечебное учреждение, работающее в системе обязательного медицинского страхования, где застрахованному бесплатно проведут обследование.Можно ли сделать МРТ или КТ в коммерческой клиникеДа, можно. Для прохождения МРТ в коммерческой клинике должно быть соблюдено два основных условия:клиника должна быть включена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;ваше лечебное учреждение должно выдать вам направление формы 057-у на обследование в коммерческую клинику.Должен ли пациент сам искать клиникуНет, не должен. Направление по форме 057-у должно выдаваться в конкретную медицинскую организацию. Обязанность по организации прохождения обследования возлагается на лечебное учреждение, в котором пациент получает первичную медико-санитарную помощь.Как долго можно ждать очереди на КТ или МРТОбследования, назначенные лечащим врачом, обязаны провести в срок не позднее 14 рабочих дней со дня выдачи направления. Отдельные сроки проведения обследований предусмотрены для людей с подозрением на злокачественное новообразование (онкологическое заболевание). Таким пациентам обследование обязаны провести в срок не позднее 7 рабочих дней.В поликлинике отказываются выдавать направление, что делать?Медицинская организация не может отказать человеку в необходимом обследовании. Конечно, бывают случаи, когда КТ и МРТ просто не нужны, — в этом случае врач вам обязательно об этом скажет.Если же вы понимаете, что без этого обследования вам не обойтись и подозреваете, что ваши права нарушены, то точно следует обратиться в свою страховую компанию. Ее задача не только оформить полис ОМС, но и защищать права застрахованных граждан на получение качественной бесплатной и своевременной медицинской помощи.