Диетолог назвала понижающую давление ягодy

Облепиха понижает давление, избавляет от отеков, укрепляет иммунитет и не только. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.В облепихе содержится много витамина C, который полезен для иммунной системы и необходим для синтеза коллагена, отметила она."Коллаген занимает 30% нашей ткани. Это и хрящи, и суставы, и сосуды. Даже форма наших клеток зависит от коллагена. Если витамина C в организме не хватает, иммунная система начинает хуже работать. Мы чувствуем усталость, отсутствие энергии, наши сосуды начинают кровоточить, особенно мелкие. Коллагеново-эластиновый слой кожи провисает, как старый матрас, образуются морщины. В общем внешность ухудшается", – пояснила врач.В облепихе еще есть витамин E. Он необходим для нормальной работы репродуктивной функции, сердечно-сосудистой системы, причем в условиях гипоксии, когда не хватает кислорода. Это часто бывает летом при работе в душном помещении, да и вообще когда физическая нагрузка. Витамин E расширяет параметры адаптации к температурному режиму и нехватке воздуха."Кроме того, в облепихе есть кальций, магний и калий. Поэтому она убирает отечность и понижает давление", – говорит Соломатина.Также в ягоде содержится много бета-каротина, который и придает ей характерный желто-оранжевый цвет."Бета-каротин преобразуется по потребностям организма в витамин A. Он необходим для четкого зрения и для того, чтобы глаза быстро адаптировались после света к темноте и наоборот. Также витамин A помогает укрепить слизистые. Крепкие слизистые – это нормальная иммунная система", – подчеркнула врач.Витамин A полезен для кожи, поэтому часто входит в состав косметических средств. Он способствует обновлению кожного покрова, который становится более здоровым. И придатки кожи тоже – это волосы и ногти.В состав облепихи входит и витамин P. Он уменьшает развитие когнитивных нарушений за счет улучшения работы мелких капилляров. Также облепиха богата антиоксидантами. Они предотвращают окисление тканей и препятствуют развитию опухолей, заключила Соломатина.