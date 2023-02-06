Как набрать вес: эндокринолог Охотникова прописала диету для худышек

Когда худые люди говорят о том, что им некомфортно в своей стройности, «пышки» лишь ухмыляются. И совершенно зря, ведь чрезмерная худоба опасна, торчащие ключицы — не признак здоровья.Если взглянуть на фотографии молодых людей с анорексией — вряд ли возникнут ассоциации со здоровьем. Те люди, чей вес ниже нормы не на пару килограммов, а на 10 процентов и более, нередко приходят к врачу с просьбами подобрать диету, чтобы поправиться. Худоба, граничащая с дистрофией, когда откровенно торчат ребра, ключицы и бугры подвздошных костей, а руки-ноги похожи на спички, опасна для здоровья.Да и красоты в такой фигуре мало, этих людей хочется обнять и накормить. Как же правильно набрать 5-7 килограммов, чтобы приобрести приятные округлости и поправить здоровье? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом Татьяной Охотниковой.Почему худоба и дистрофия — плохо?Люди с лишним весом, которые мечтают похудеть, порой не могут понять, почему быть очень худым — это тоже плохо. Особенно если вес низкий, практически граничит с дистрофией. Чаще всего низкую массу тела сопровождают гипотония и постоянная усталость, непереносимость физической нагрузки.Но и это не самое главное. У женщин с критически низким весом страдает менструальная функция, способность к зачатию и вынашиванию малыша ухудшается. При весе женщины ниже 45-47 кг на фоне среднего роста или высокого могут нарушаться процессы созревания яйцеклеток, месячные прекратятся.Если вес теряется резко — нужен врачРезкая потеря веса — всегда тревожный признак. Особенно если вы целенаправленно не худели, ведете привычный образ жизни, питаетесь обычной пищей. В этом случае нужна помощь как минимум терапевта, а лучше — эндокринолога, проведение полного обследования. Подобные проблемы могут вызвать:нарушения пищеварения;аллергические реакции на пищу;эндокринные расстройства;опухолевые процессы.Поэтому не нужно радоваться подобной ситуации, а лучше убедиться в том, что нет проблем со здоровьем.Как поправиться: правила питанияЧаще всего причина подобной стройности — ускоренный обмен веществ, нерациональное питание или снижение аппетита на фоне различных патологий. Поэтому, чтобы поправиться, стоит стимулировать аппетит, но не заставлять себя есть через силу. Никакой пользы от питания, которое буквально не лезет в горло, не будет, пища полноценно не усвоится, проходя транзитом.Чтобы решить проблему, нужно анализировать питание и подбирать максимально оптимальную диету, чтобы получать достаточное количество калорий. Одним весомым плюсом в сравнении с худеющими «пышечками» будет тот факт, что у вас не будет практически никаких ограничений в рационе. При дефиците веса можно есть почти все — и мучные, и сладкие, и жирные продукты.Что важно при составлении диетыВсе продукты в рационе нужно разумно и равномерно вписать в свой ежедневный рацион. Питаться необходимо дробно, часто, как минимум пять-шесть раз в сутки. Порции должны быть небольшими по объемам, но калорийные. Перед каждым приемом пищи стоит выпить небольшое количество овощного или фруктового сока, чтобы стимулировать аппетит и пищеварительный процесс.В такой ситуации важно, чтобы не было промежутков голода. Это неприятное чувство будет сводить на нет все возможные усилия по набору массы, поскольку станет сжигать запасаемые калории и жир. Поэтому в рационе обязательно должны быть перекусы, чтобы не возникало чувства голода в принципе.Какие продукты стоит выбиратьРацион стоит строить преимущественно на белковых и углеводных компонентах, добавив немного жиров. Это нужно, чтобы росла мышечная масса, поступала энергия для клеток. Большая часть белка должна приходиться на животную пищу — рыбу, мясо, яйцо, птицу. Причем рыба и птица усваиваются лучше, полноценнее, дают силу мышцам.Дополнить белковый рацион могут молочные продукты, в которых высоко содержание белка и обязательно — молочного жира. Они позволяют активно всасываться кальцию, витамину Д. В рацион вводите творог с процентом жира не менее 9%, сметану, сливки, топленое молоко. Можно применять специальное питание — белковые коктейли для повышения мышечной массы и веса.Нужны углеводы для энергииЧтобы прибавить вес, помогут углеводы. Избыток их в теле запасается, трансформируясь в подкожный и висцеральный жир. Вам можно включать в рацион хлеб и булочки, макароны, в том числе из мягких сортов пшеницы, картошку, шоколад, сладости. Но не стоит переусердствовать, чтобы не подорвать здоровье поджелудочной железы. Совмещайте углеводы с другими продуктами, особенно фруктами, овощами, молочными блюдами.Что пить?Важно потреблять достаточно жидкости, чтобы пищеварительные ферменты работали максимально активно, могли успевать переварить весь объем потребляемой пищи.В сутки нужно потреблять не менее двух литров жидкости, это могут быть обычная вода, минеральная вода без газа и с газом, чай с медом, молоком, кофе со сливками, какао, сладкие соки.