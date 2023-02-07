5 упражнений, которые нельзя делать после 50 лет

Спорт и физкультура — очень полезны для здоровья. Но после 50 лет от некоторых упражнений женщинам лучше отказаться, чтобы не повредить кости и суставы, которые становятся особенно хрупкими в это время.Рассказываем, какие виды активности могут быть опасны для тех, кому недавно исполнилось 50 лет.Спорт после 50 лет очень важен — но не любойПосле 50 лет регулярные занятия спортом и физкультурой становятся особенно важны. Во-первых, они помогают регулировать процент жировой ткани в организме и тем самым поддерживать здоровый гормональный баланс (а также немного отодвинуть наступление менопаузы). Во-вторых, в это время особенно уязвимым становится наше сердце, а регулярные спортивные упражнения помогают его поддержать.Наконец, силовые и кардиотренировки помогают «разогнать» обмен веществ, который к этому возрасту обычно замедляется, а также восстановить процент мышечной массы – ведь после 40 лет мы теряем мышцы и накапливаем жир особенно быстро. Но, выбирая физическую активность, стоит помнить об увеличивающейся уязвимости некоторых частей нашего тела и, возможно, отказаться от некоторых привычных видов спорта.Бикрам, или горячая йогаВысокая температура и влажность могут привести к развитию головокружения или даже потере сознания в любом возрасте, особенно если не следить за балансом жидкости. Но чем старше мы становимся, тем опаснее такого рода нагрузки для наших сосудов. Некоторые специалисты даже полагают, что они могут увеличить риск развития инсульта.Интенсивная интервальная тренировкаИнтервальные высокоинтенсивные тренировки рекомендованы людям с повышенным уровнем сахара в крови, для тех, кто хочет быстро привести себя в форму и уменьшить объем висцерального жира, но если вам 50 лет и больше, от них лучше отказаться. Слишком интенсивная нагрузка может оказаться чрезмерной для организма и вместо пользы принести вред здоровью.ОтжиманияКлассические отжимания от пола – отличный вид физической нагрузки, но от них стоит отказаться тем, у кого раньше были травмы шеи или плеч. Вместо этого врачи рекомендуют отжимания от стенки, вертикальные: это достаточно интенсивная физическая нагрузка, но намного более безопасно для костей и суставов, которым в это время приходится непросто.ПриседанияЕще один вид физической активности, с которым стоит быть особенно осторожным после 50 лет: даже приседания с собственным весом могут быть опасны для коленных суставов. Попробуйте махи ногами и полуприседы – они не менее эффективны, но куда более безопасны.ПланкаОчень популярное упражнение, которое тем не менее может быть опасно для тех, у кого нет достаточно сильного мышечного корсета. Дело в том, что поясничный отдел позвоночника испытывает довольно сильное напряжение, когда мы стоим в планке, и если у вас когда-либо был остеохондроз в этой части, упражнение может вызвать обострение заболевания. Врачи и тренеры рекомендуют вместо планки отдавать предпочтение упражнениям для пресса.