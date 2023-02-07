Лекарство от артрита может омолодить стволовые клетки крови

Препарат от артрита действует также, как переливание молодой крови.Ученые ранее доказали, что переливание молодой крови улучшает когнитивные функции, повышает продолжительность жизни и замедляет процесс старения. Однако эти изменения временны, в связи с этим переливание крови относится лишь к симптоматическим решениям. Американские исследователи стремились найти системный подход для омоложения всей системы производства крови в организме.Клетки крови производятся из стволовых клеток, которые расположены в костном мозге. Исследуя изменения в костном мозге у мышей, эксперты Колумбийского университета установили, что по мере старения там развивается воспаление, повреждающее клетки-предшественники. Дальнейшие наблюдения показали, что главную роль в процессе повреждения стволовых клеток играет цитокин IL-1B.Для его блокировки ученые применили препарат анакинру, который одобрен для лечения ревматоидного артрита у людей. У грызунов такое лечение возвращало стволовые клетки крови в более молодое и здоровое состояние, что в итоге улучшало их функцию и регенерацию клеток крови.При этом, эффект оказался еще выше, если препарат вводили в течение всей жизни мышей, а не только в «старости».По мнению соавтора работы Эммануэля Пассеге, лечение противовоспалительными препаратами, которые блокируют IL-1B, поможет поддерживать более здоровое кроветворение у пожилых людей.В настоящее время ученые подготавливают доклинические исследования, но тестирование препарата от артрита на людях может быть реализовано в ближайшей перспективе.