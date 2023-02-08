Как понять, что организм обезвожен, и почему это плохо

Пить лучше до того, как появится жажда.Обезвоживание — это состояние, при котором тело теряет больше жидкости, чем потребляет.Организм человека на 55–78% состоит из воды. Она участвует во всех процессах, поэтому потеря даже 1,5% вызывает головную боль, головокружение и усталость. Лучший способ предотвратить обезвоживание — пить до того, как почувствуете жажду. Но восполнить потерю жидкости при некоторых болезнях очень трудно. Из?за этого обезвоживание может привести даже к смерти человека.Почему наступает обезвоживаниеОбезвоживание наступает, когда человек пьёт недостаточно жидкости или слишком быстро её теряет. Возможные причины такой ситуации:потоотделение в жаркий день или при лихорадке;сильная рвота;продолжительная диарея;частое мочеиспускание при приёме диуретиков.Кто чаще сталкивается с обезвоживаниемУ любого человека может возникнуть обезвоживание, но чаще всего это:младенцы, потому что они не могут сообщить о жажде и своём состоянии;принимающие диуретики;перенёсшие сильную диарею или часто сталкивающиеся с кишечными проблемами;пожилые люди, потому что у них и так в теле меньше воды, они меньше чувствуют жажду и чаще принимают диуретики из?за болезней сердца;люди с диабетом — из?за более частого мочеиспускания;спортсмены — на фоне интенсивных тренировок;употребляющие слишком много алкоголя;те, кто провёл много времени на солнце или в жарком помещении, например сауне.К каким осложнениям может привести обезвоживаниеПоскольку вода нужна всем органам, то без неё тело страдает: крови становится меньше. Поэтому сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. Последнее влияет на память и координацию.Если солей и минералов мало, могут начаться судороги и перебои в работе сердца.А если крови станет критически мало, может развиться гиповолемический шок. При нём органы могут необратимо пострадать, а человек — умереть.Каковы признаки обезвоживанияКажется, что самый очевидный признак — это жажда, но не всё так просто. Многие люди, особенно пожилые, не чувствуют нехватки жидкости, пока обезвоживание не станет достаточно сильным. Поэтому нужно пить до того, как захочется, и увеличивать количество воды в жаркую погоду, во время занятий спортом и при болезни.Заметить обезвоживание можно по таким симптомам, как:сухость во рту;головная боль;головокружение;сонливость;уменьшение количества мочи (у младенцев памперсы дольше остаются сухими).Что делать при обезвоживанииПри обезвоживании нужно пить воду. Если она не задерживается и «просится обратно», начинайте с очень маленьких порций, например пейте с ложки. Облегчение обычно наступает быстро.От фруктовых соков лучше отказаться: в них много сахара и фруктовых кислот, а потому они могут усугубить расстройство желудка. Напитки с кофеином и алкоголем тоже не рекомендуются, потому что усиливают мочеиспускание и, наоборот, вытягивают воду.При сильном потоотделении, рвоте и диарее, кроме жидкости, тело теряет соли и минералы, которые надо восполнить. В такой ситуации большой объём воды не поможет, а только разбавит кровь, что способно вызвать перебои в работе сердца, судороги и другие проблемы.Поэтому при больших потерях жидкости лучше пить аптечные растворы электролитов, а во время интенсивных тренировок — спортивные напитки с солями.Грудничкам нельзя давать воду, чтобы не вызвать водную интоксикацию. Так что лучше чаще прикладывайте к груди. Если ребёнок получает смесь, то её ни в коем случае нельзя разбавлять дополнительно. При подозрении на обезвоживание попробуйте дать немного воды с ложкиВ тяжёлых случаях, если вам кажется, что питьё не помогло, или если рвота и диарея не прекращаются, понадобится медицинская помощь.Когда надо вызывать скоруюСильное обезвоживание может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому иногда при обезвоживании нужна срочная помощь врачей.Взрослому и ребёнку, который уже хорошо говоритОпасными можно считать такие симптомы:ощущение необычайной усталости;дезориентация в пространстве;головокружение при вставании, которое не проходит в течение нескольких секунд;тёмно?жёлтая моча;редкие позывы к мочеиспусканию;частое дыхание и сердцебиение;покрасневшая и горячая кожа;лихорадка;судороги;галлюцинации;изменённое психическое состояние.Маленькому ребёнкуСовсем маленькие дети не могут рассказать о самочувствии, поэтому надо отслеживать такие признаки:ребёнок кажется сонным;подгузник остаётся сухим дольше, чем обычно;моча темнее и пахнет сильнее;ребёнок часто дышит, а его сердце бьётся очень быстро;мало или совсем нет слёз во время плача;родничок западает, то есть мембрана на голове как бы втягивается внутрь;присутствует лихорадка;судороги;кожа красная и горячая.