Как понять, что организм обезвожен, и почему это плохо
Обезвоживание — это состояние, при котором тело теряет больше жидкости, чем потребляет.
Организм человека на 55–78% состоит из воды. Она участвует во всех процессах, поэтому потеря даже 1,5% вызывает головную боль, головокружение и усталость. Лучший способ предотвратить обезвоживание — пить до того, как почувствуете жажду. Но восполнить потерю жидкости при некоторых болезнях очень трудно. Из?за этого обезвоживание может привести даже к смерти человека.
Почему наступает обезвоживание
Обезвоживание наступает, когда человек пьёт недостаточно жидкости или слишком быстро её теряет. Возможные причины такой ситуации:
потоотделение в жаркий день или при лихорадке;
сильная рвота;
продолжительная диарея;
частое мочеиспускание при приёме диуретиков.
Кто чаще сталкивается с обезвоживанием
У любого человека может возникнуть обезвоживание, но чаще всего это:
младенцы, потому что они не могут сообщить о жажде и своём состоянии;
принимающие диуретики;
перенёсшие сильную диарею или часто сталкивающиеся с кишечными проблемами;
пожилые люди, потому что у них и так в теле меньше воды, они меньше чувствуют жажду и чаще принимают диуретики из?за болезней сердца;
люди с диабетом — из?за более частого мочеиспускания;
спортсмены — на фоне интенсивных тренировок;
употребляющие слишком много алкоголя;
те, кто провёл много времени на солнце или в жарком помещении, например сауне.
К каким осложнениям может привести обезвоживание
Поскольку вода нужна всем органам, то без неё тело страдает: крови становится меньше. Поэтому сердце вынуждено работать интенсивнее, а сосуды мозга сужаются. Последнее влияет на память и координацию.
Если солей и минералов мало, могут начаться судороги и перебои в работе сердца.
А если крови станет критически мало, может развиться гиповолемический шок. При нём органы могут необратимо пострадать, а человек — умереть.
Каковы признаки обезвоживания
Кажется, что самый очевидный признак — это жажда, но не всё так просто. Многие люди, особенно пожилые, не чувствуют нехватки жидкости, пока обезвоживание не станет достаточно сильным. Поэтому нужно пить до того, как захочется, и увеличивать количество воды в жаркую погоду, во время занятий спортом и при болезни.
Заметить обезвоживание можно по таким симптомам, как:
сухость во рту;
головная боль;
головокружение;
сонливость;
уменьшение количества мочи (у младенцев памперсы дольше остаются сухими).
Что делать при обезвоживании
При обезвоживании нужно пить воду. Если она не задерживается и «просится обратно», начинайте с очень маленьких порций, например пейте с ложки. Облегчение обычно наступает быстро.
От фруктовых соков лучше отказаться: в них много сахара и фруктовых кислот, а потому они могут усугубить расстройство желудка. Напитки с кофеином и алкоголем тоже не рекомендуются, потому что усиливают мочеиспускание и, наоборот, вытягивают воду.
При сильном потоотделении, рвоте и диарее, кроме жидкости, тело теряет соли и минералы, которые надо восполнить. В такой ситуации большой объём воды не поможет, а только разбавит кровь, что способно вызвать перебои в работе сердца, судороги и другие проблемы.
Поэтому при больших потерях жидкости лучше пить аптечные растворы электролитов, а во время интенсивных тренировок — спортивные напитки с солями.
Грудничкам нельзя давать воду, чтобы не вызвать водную интоксикацию. Так что лучше чаще прикладывайте к груди. Если ребёнок получает смесь, то её ни в коем случае нельзя разбавлять дополнительно. При подозрении на обезвоживание попробуйте дать немного воды с ложки
В тяжёлых случаях, если вам кажется, что питьё не помогло, или если рвота и диарея не прекращаются, понадобится медицинская помощь.
Когда надо вызывать скорую
Сильное обезвоживание может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому иногда при обезвоживании нужна срочная помощь врачей.
Взрослому и ребёнку, который уже хорошо говорит
Опасными можно считать такие симптомы:
ощущение необычайной усталости;
дезориентация в пространстве;
головокружение при вставании, которое не проходит в течение нескольких секунд;
тёмно?жёлтая моча;
редкие позывы к мочеиспусканию;
частое дыхание и сердцебиение;
покрасневшая и горячая кожа;
лихорадка;
судороги;
галлюцинации;
изменённое психическое состояние.
Маленькому ребёнку
Совсем маленькие дети не могут рассказать о самочувствии, поэтому надо отслеживать такие признаки:
ребёнок кажется сонным;
подгузник остаётся сухим дольше, чем обычно;
моча темнее и пахнет сильнее;
ребёнок часто дышит, а его сердце бьётся очень быстро;
мало или совсем нет слёз во время плача;
родничок западает, то есть мембрана на голове как бы втягивается внутрь;
присутствует лихорадка;
судороги;
кожа красная и горячая.
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