Правда или вымысел: какую роль в возникновении рака играют смартфоны и еда

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Вокруг онкологических заболеваний до сих пор много мифов. Домыслы и версии возникают из-за того, что ученые пока так и не дали окончательный ответ, что именно провоцирует появление опухолей. Врач Марина Мухаметшина рассказала, чему верить.Рак — одно из самых тяжелых заболеваний. Обнаружить онкологию порой не так просто, лечится она сложно и долго, а если человек обратился к врачу слишком поздно, то его шансы на выздоровление будут довольно низкими.Поэтому лучший способ избежать опасной болезни — профилактика. Но что именно следует исключить из своей жизни? Может ли спровоцировать онкологию неправильное питание или постоянное использование смартфонов и ноутбуков? Рассказывает врач.врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики «ИНВИТРО-Урал»Про излучение от смартфонов и компьютеровСовременная жизнь так устроена, что без гаджетов обойтись практически невозможно. Многие вообще будто не выпускают телефон из рук. Стоит ли переживать?— В числе вредных факторов ни компьютеров, ни смартфонов больше нет, так как доказано, что современная техника не влияет на возникновение злокачественных процессов. Излучение наших телефонов и ноутбуков отличается глубиной и мощностью от излучения техники того времени, когда эта теория была выдвинута, — это были 50–60-е годы прошлого века, — говорит врач.А вот спровоцировать головные боли, проблемы с шеей, пальцами и даже депрессию смартфонам вполне под силу.А что насчет продуктов?Во-первых, диету невозможно подобрать по группе крови. Во-вторых, нет такого продукта, который берем, едим, и он защищает от рака.— Приведу пример. В брокколи содержится Индол-3-карбинол, который влияет на образования в молочных железах, то есть на пролиферативные процессы, но это влияние будет опосредованное и действовать не как лекарственный препарат, а как биологически активная добавка, — поясняет эксперт.Фактически мы можем менять рацион, оздоравливая организм и убирая все факторы риска, на фоне которых у нас может развиться онкологический процесс.Допустим, у человека хронический гастрит, и он периодически обостряется. Если человек отказывается от терапии, игнорирует рекомендации по питанию, то это может привести к изменениям тканей и онкологическим процессам. А если вести образ жизни ближе к здоровому и не провоцировать возникновение острых заболеваний или обострение хронических, то риск возникновения рака снизится.Какую роль играет наследственностьОб этом наверняка уже знают все: риски заболеть раком могут передаваться по наследству, но само заболевание — нет.Как вариант, можно сдать генетический анализ по примеру Анджелины Джоли. Она удалила себе обе молочные железы, здоровые, просто потому что изучила свою генетику. Нашлась «поломка», а, значит, есть и риски.— В наших реалиях, если пациент сдает генетику и видит «поломки», — это риски выше средних популяционных, но обычно мы рекомендуем в таком случае наблюдать за своим состоянием, проходить скрининг и для профилактики перейти на здоровое питание и правильный образ жизни, — поясняет врач.Правда ли, что в 21 веке люди чаще болеют раком?Не совсем так. Многие онкологические заболевания чаще развиваются в старшем возрасте — в 50-70 лет. Средняя продолжительность жизни сейчас растет, а раньше она была значительно меньше, поэтому по статистике кажется, что люди раньше реже сталкивались с онкологией.Кроме того, онкологические заболевания раньше просто не выявляли, не было диагностики такого уровня, чтобы на ранней стадии поставить диагноз. Поэтому то, что сейчас онкологические диспансеры так активно работают и оказывают помощь, говорит о высоком уровне диагностики на раннем этапе у людей всех возрастов.