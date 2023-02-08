Врач Белева посоветовала продукты с незаменимой для организма аминокислотой

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Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева: организм человека не вырабатывает самостоятельно аминокислоту метионин, ее источником являются продукты.В интервью врача прозвучало напоминание о том, почему важно восполнять в организме содержание незаменимой аминокислоты метионин. По словам Белевой, ее нехватка ослабляет здоровье, повышает риск тяжелых осложнений.«Метионин вступает в реакции с вредными веществами, защищая клетки от разрушения и способствуя очищению организма от токсинов и тяжелых металлов. Также вещество положительно влияет на иммунитет и стимулирует образование здоровой хрящевой ткани», - рассказала специалистка.Беседуя с «Москвой 24», Белева добавила, что дефицит метионина делает человека склонным к накоплению лишней жидкости и отекам, что негативно сказывается на балансе артериального давления и на состоянии сердечно-сосудистой системы. Вдобавок при дефиците этой аминокислоты учащаются аллергические проявления, начинают интенсивно выпадать волосы, возникают проблемы со сном.«При остром дефиците возникают тяжелые нарушения в психике».Врач Белева посоветовала включать в рацион продукты с незаменимой для организма аминокислотой.Орехи.Мясо: говядина, ягнятина, индейка, курица, свинина.Сыр пармезан.Яйца (сваренные вкрутую).Натуральный (греческий) йогурт.Фасоль.Кунжут, подсолнечные семечки, семена тыквы.