Невролог Давидов: после сотрясения мозга может возникать посттравматическая эпилепсия
О том, какими могут быть последствия сотрясения мозга, рассказал в интервью врач-невролог Натан Давидов.
Медик сообщил, что сотрясение головного мозга – это в целом легкая черепно-мозговая травма. При ее получении могут возникать различные неблагополучные симптомы, их возникновение требует специфического обследования.
«При наличии жалоб пациента госпитализируют для проведения КТ мозга, чтобы исключить костно-травматические изменения и внутримозговое кровотечение. Если травматических очагов, кровоизлияний, очагов контузии или костно-травматический изменений нет – ставится диагноз сотрясение мозга», - проинформировал Давидов.
Беседуя с «Газетой.Ru», врач добавил, что без этих тяжелых повреждений сотрясение мозга может оставаться для человека опасным из-за своих последствий. В таких обстоятельствах возрастает риск посттравматических патологий – особенно, если пренебрегают рекомендациями врачей (в частности, медики советуют избегать повышенных нагрузок на мозг, воздерживаться от гаджетов). Невролог Давидов назвал возможные осложнения.
Головные боли и головокружения,
Посттравматическая эпилепсия.
Тревожно-депрессивное состояние.
Врач Натан Давидов подчеркнул, что после травм головы очень важно соблюдать предписания медиков. Сотрясение мозга не имеет специального лечения, необходимо лишь время для восстановления.
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