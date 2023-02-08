Невролог Давидов: после сотрясения мозга может возникать посттравматическая эпилепсия

Удар головы и полученное сотрясение мозга нередко ведут к появлению посттравматических заболеваний, включая эпилепсию и депрессию.О том, какими могут быть последствия сотрясения мозга, рассказал в интервью врач-невролог Натан Давидов.Медик сообщил, что сотрясение головного мозга – это в целом легкая черепно-мозговая травма. При ее получении могут возникать различные неблагополучные симптомы, их возникновение требует специфического обследования.«При наличии жалоб пациента госпитализируют для проведения КТ мозга, чтобы исключить костно-травматические изменения и внутримозговое кровотечение. Если травматических очагов, кровоизлияний, очагов контузии или костно-травматический изменений нет – ставится диагноз сотрясение мозга», - проинформировал Давидов.Беседуя с «Газетой.Ru», врач добавил, что без этих тяжелых повреждений сотрясение мозга может оставаться для человека опасным из-за своих последствий. В таких обстоятельствах возрастает риск посттравматических патологий – особенно, если пренебрегают рекомендациями врачей (в частности, медики советуют избегать повышенных нагрузок на мозг, воздерживаться от гаджетов). Невролог Давидов назвал возможные осложнения.Головные боли и головокружения,Посттравматическая эпилепсия.Тревожно-депрессивное состояние.Врач Натан Давидов подчеркнул, что после травм головы очень важно соблюдать предписания медиков. Сотрясение мозга не имеет специального лечения, необходимо лишь время для восстановления.