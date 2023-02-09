Ортопед Канаков объяснил, что делать, когда болят и немеют руки

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Боль возникает во время работы за компьютером, когда нужно доделать отчет, при приготовлении ужина, на тренировке или за рулем. Она ведет к онемению пальцев — и это тревожный знак.Современная техника на кухне, в доме или на работе призвана облегчить нашу жизнь и сделать ее более комфортной. Но иногда одни и те же повторяющиеся движения, которые мы выполняем день за днем, провоцируют боль в суставах. Особенно страдают запястье, плечи, реже локти.Чаще всего причиной становится поражение нервов, которые идут от спинного мозга к рукам. Травматолог-ортопед Владимир Канаков рассказал «Доктору Питеру», что поможет в этом случае.Руки немеют, ползают мурашкиМногие люди, которые часто работают с приборами, мелкой бытовой техникой или печатают тексты, используя компьютерную мышь, жалуются на дискомфорт в области запястья, неприятные ощущения в пальцах и кисти. Нередко это ощущение жжения, покалывание, онемение, тупая давящая боль внутри запястья.Хотя ощущения вполне терпимы, они ограничивают привычную деятельность, становятся раздражающей проблемой. Так проявляет себя туннельный синдром — нейропатия, при которой страдает веточка периферического нерва, проходящая внутри узкого канала запястья. Внутри канала нарушается кровообращение нерва или же на него давят отекающие, воспаленные окружающие ткани.Почему это происходит?Чтобы возникло повреждение нерва, необходимы месяцы или годы монотонных повторяющихся движений, длительного нахождения руки в непривычном, вынужденном положении. Чаще всего страдает именно самое узкое место — запястье, там веточка нерва проходит в узком канале, любое утолщение тканей вокруг канала, изменения в нем самом приводят к тому, что нерв сдавливается.Самая основная проблема — это именно монотонные действия — работа мышью, вышивание, ремонт часов, письмо, игра на музыкальных инструментах, работа на кассе, стройка. Срединный нерв постоянно сдавливается, раздражается, постепенно формируется его воспаление. И тут возникает замкнутый круг — хроническое воспаление само провоцирует отек и сужение канала, что еще сильнее травмирует нерв.Что еще может повреждать нервы?Помимо домашних дел и профессиональных обязанностей причинами того, что руки болят и немеют, могут стать и разные проблемы здоровья:травмы запястья, при которых повреждаются мягкие ткани или кости;прием некоторых препаратов, особенно — гормональных;наличие ожирения или сахарного диабета (либо обе проблемы одновременно);опухолевые процессы в области запястья;период беременности (из-за отечности тканей).Чаще от туннельного синдрома страдают женщины, поскольку у них запястный канал меньше и уже, а мелкую работу по дому с повторяющимися движениями они выполняют чаще. Кроме того, риск столкнуться с проблемой выше у некоторых людей. Это те, кто профессионально занимается спортом, часто переохлаждается, курит, получает травмы рук, мало двигается, длительно пребывает в статичной позе.Вначале боль уходит, потом остаетсяВпервые проблема может давать о себе знать едва ощутимыми неприятными ощущениями. Руки немеют, холодеют, ощущается покалывание, легкое жжение. Дискомфорт усиливается, когда вы выполняете свою привычную работу — убираетесь в доме, водите машину, работаете с мышью компьютера. На первых порах боль легко устраняется без помощи лекарств. Помогает простой прием — встряхивание кистей, опускание рук вниз, разминка, гимнастика или массаж кистей. Все это восстанавливает кровообращение, ненадолго избавляя от неприятных ощущений. Но, к сожалению, они снова возвращаются.Запястный канал постепенно становится все уже — возникает боль с жжением, сильное покалывание. Причем усиливаются эти ощущения по ночам. Постепенно даже незначительные движения в области кистей провоцируют сильную боль. Типично также онемение, при котором почти ничего не чувствуют три первых пальца на руке. Но самое неприятное — это слабость в руках, когда зачастую невозможно удерживать предметы, что очень ограничивает привычную жизнь.Могут возникать проблемы на работе и домаПроблема не угрожает жизни, процесс развивается медленно, и если своевременно начать лечение, все можно обратить вспять. Однако мы порой пренебрежительно относимся к своему здоровью, не спешим к врачу за лечением. Постепенно страдает сила мышц, движения в кисти, нарушается мелкая моторика. Если не лечить проблему, постепенно развивается атрофия нерва, и кисть теряет работоспособность. Восстановить в последующем это очень сложно.Во время лечения врачи делают все, чтобы устранить воздействие на нерв. Одним людям вполне подойдет применение ортезов, гимнастика, физиотерапия, а другим придется делать операцию. Дополнительно нужна диета с ограничением соли, чтобы уменьшить отек тканей.Что сделать, чтобы руки не болели?Зная, что особенности профессии могут грозить проблемами с запястьями, можно заранее позаботиться о профилактике. Причем предупреждение боли в кистях и запястьях вполне простое, доступно каждому.Старайтесь не перенапрягать запястья, давая рукам посильные нагрузки.По возможности, исключите монотонные действия, если это невозможно — делайте перерывы в работе и проводить лечебную физкультуру.Стремитесь поддерживать правильную осанку, выбирайте максимально удобную мебель и оргтехнику. Организуйте на рабочем месте максимально удобную среду, чтобы туловище и руки не были в постоянном напряжении.Постарайтесь отказаться от вредных привычек, максимально переходите на здоровый образ жизни.