Доказано: размер сердца у женщин влияет на риск инвалидности и смерти

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

В специализированном журнале Medical Xpress появились результаты исследования австралийских ученых, посвященного влиянию размера сердечной мышцы на здоровье женщин.Оказалось, что сердце малого размера имеет низкую кардиореспираторную функцию (CRF). Данная функция отражается на общем состоянии сердечно-сосудистой системы, при маленьких размерах органа возрастает риск сердечной недостаточности с такими тяжелыми последствиями как инвалидность или даже преждевременный уход из жизни.Почему такие опасности достаточно велики? Многое в функционале сердца зависит от размера сердечных желудочков. Когда они недостаточного развиты, то желудочкам сложно перекачивать кровь. Нагрузка на них возрастает, они быстрее изнашиваются. Чаще возникают проблемы с гипертонией и ее последствиями.С таким негативным «эхом» женщины с низкой кардиореспираторной функцией сталкиваются в среднем и более позднем возрасте. Особенно при росте физических и психологических нагрузок. Например, когда пытаются похудеть или по другим причинам начинают активно заниматься спортом.Как компенсировать физиологические особенности? Если у женщины выявлен низкий CRF, то тренировать сердце надо начинать максимально рано, в юности. Тогда к среднему и более старшему возрасту мышцы будут более крепкими, и кровообращение не станет сильно страдать.