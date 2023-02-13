Доказано: размер сердца у женщин влияет на риск инвалидности и смерти
Оказалось, что сердце малого размера имеет низкую кардиореспираторную функцию (CRF). Данная функция отражается на общем состоянии сердечно-сосудистой системы, при маленьких размерах органа возрастает риск сердечной недостаточности с такими тяжелыми последствиями как инвалидность или даже преждевременный уход из жизни.
Почему такие опасности достаточно велики? Многое в функционале сердца зависит от размера сердечных желудочков. Когда они недостаточного развиты, то желудочкам сложно перекачивать кровь. Нагрузка на них возрастает, они быстрее изнашиваются. Чаще возникают проблемы с гипертонией и ее последствиями.
С таким негативным «эхом» женщины с низкой кардиореспираторной функцией сталкиваются в среднем и более позднем возрасте. Особенно при росте физических и психологических нагрузок. Например, когда пытаются похудеть или по другим причинам начинают активно заниматься спортом.
Как компенсировать физиологические особенности? Если у женщины выявлен низкий CRF, то тренировать сердце надо начинать максимально рано, в юности. Тогда к среднему и более старшему возрасту мышцы будут более крепкими, и кровообращение не станет сильно страдать.
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Добавил gorizont в категорию Кардиология
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