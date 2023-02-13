Три распространенные причины, которые объясняют усталость после сна
Хороший, качественный сон является основой для правильного функционирования организма, но многие люди жалуются, что утром, несмотря на сон, они чувствуют усталость и плохое настроение вместо положенного прилива энергии.
Вот три наиболее распространенные причины этого состояния, по мнению ученых.
Электронные устройства перед сном. Несколько исследований показали, что люди, которые перед сном используют электронные устройства, с трудом просыпаются утром, в отличие от тех, кто читает перед сном печатную бумажную книгу.
Согласно имеющимся данным, синий свет, излучаемый смартфонами и планшетами, подавляет нормальную выработку мелатонина – гормона сна. Ради качественного сна медики советуют выключать все электронные устройства за полтора часа до сна.
В целом, подчеркивают врачи, важно, чтобы человек спал ночью в условиях настоящей темноты, без попадания в комнату даже рассеянного света от домашних светильников или уличного освещения.
Неправильная подушка. Еще одна причина, которая объясняет усталость и разбитость после сна. Неподходящая подушка способствует искривлению позвоночника, болям в шее, головным болям.
Специалисты напоминают: подушка должна поддерживать голову и шею, но не плечи. Ее высота должна совпадать с шириной плеча. Людям, которые предпочитают спать на спине, лучше избегать подушки под головой.
Неподходящая поза. Одна из худших – на животе. Из-за нее утром можно проснуться с болью в шее, особенно если подушка слишком высокая или слишком низкая. Также неправильное положение тела во сне может вызывать боль в плече (например, если человек спит на боку, положив голову на руку), или боль в пояснице (после сна на животе).
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