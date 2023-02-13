Врач Тимощенко: снижение аппетита может объясняться дефицитом калия

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Терапевт Анастасия Тимощенко: при дефиците калия, помимо ухудшения аппетита, возникает нарушение сердечного ритма.Врач-терапевт Тимощенко рассказала в интервью, какие проблемы с организмом могут объяснять неожиданно возникшее снижение аппетита. По словам медика, одной из распространенных причин этого является дефицит калия.«Калий в организме является регулятором внутриклеточного обмена, способствует выведению из организма воды и натрия», - отметила специалист.Тимощенко добавила, что для поддержания уровня калия в организме важно употреблять в пищу достаточно продуктов, содержащих данный микроэлемент. Хорошими пищевыми источниками калия являются мясо, крупы, картофель в мундире, пшеничные отруби, бобы, зеленый горошек, морковь, тыква, свекла, редька, перец, капуста, огурцы.Врач Тимощенко отметила, что дефицит калия вызывает, помимо снижения аппетита, мышечную слабость, гипотонию (низкое давление), аритмию нарушение сердечного ритма, бессонницу, проблему с сухостью кожи. По словам терапевта, нехватке калия может способствовать не только его слишком низкое содержание в рационе, но и его плохое усвоение организмом. Проблему с усвоением калия могут обусловливать злоупотребление кофеином (кофе, чаем, энергетиками, шоколадом), а также простыми углеводами и алкоголем. Кроме того, содержание микроэлементов в организме снижается из-за активного выведения жидкости – частого мочеиспускания, потливости, приема препаратов-диуретиков.