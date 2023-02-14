Нарколог посоветовал отказаться от романтического вечера с шампанским и конфетами
«Сладкое вместе со спиртными напитками негативно влияет на организм. Наша печень получает двойную нагрузку, пока перерабатывает алкоголь и сахар одновременно. Да и в целом алкоголь, торты, шоколадки и конфеты оказывают серьезное воздействие на поджелудочную железу. Растет риск развития сахарного диабета второго типа, нарушается обмен веществ», - предупредил Холдин.
Также он напомнил, что употребление спиртного может окончиться алкоголизмом. Нарколог посоветовал провести праздник в театре, сходить на прогулку или просто комфортно отдохнуть дома.
А любители поездок и приключений могут организовать себе тематический тур по деревням Подмосковья с очень даже романтичными названиями. Около указателей на въезде в населенные пункты получится сделать оригинальные парные фотографии. Например, в нашем регионе есть Поцелуево, Сватово, Мужево, Женаткино, Любятино и другие аналогичные места.
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