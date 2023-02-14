Это влияние кино на мозг стало сенсацией: почему вечером вам стоит посмотреть любимый сериал

Во время просмотра любимой комедии или триллера в нашей голове происходит настоящая магия, говорят исследователи. Оказывается, фильмы могут обладать поистине терапевтическим эффектом.Миллионы человек возвращаются вечером с работы и включают телевизор, чтобы посмотреть фильмы или сериал. И, как оказалось, правильно делают. Просмотр фильмов оказывает мощное воздействие на наш головной мозг.Исследователи из университетов Оксфорда (Великобритания), Орхуса (Дания), Буэнос-Айреса (Аргентина) решили выяснить, что же происходит внутри, когда человек погружается в вымышленный мир кино. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.В эксперименте приняли участие 176 человек. Все люди смотрели фильмы разных жанров: комедии, мелодрамы, боевики, фэнтези, а ученые все это время наблюдали за мозговой активностью своих подопечных с помощью специальных приборов. Оказалось, что когда человек погружается в фильм, то его мозг выполняет гораздо меньше вычислений, чем во время других занятий. И что еще более удивительно: даже отдых и «ничегонеделание» все равно требуют больших умственных усилий!Когда вы заняты сюжетом на экране, то мозг словно отключается от стресса и всяческих переживаний. Вместо привычного анализа уже случившегося, он просто занят поглощением новой информации, причем не отвлекаясь от процесса. Ученые уверены: именно просмотр фильмов может оказывать мотивирующее и даже успокаивающее воздействие на организм.Именно эту цитату великого режиссера и доказал наш эксперимент, говорит один из авторов статьи, профессор Густаво Деко.— Мы выяснили, что в мозге есть особые механизмы, которые отвечают за иерархию дел. Получается, мы можем самостоятельно стимулировать главный мыслительный орган. Это помогает человеку справляться со стрессом, переживать различные расстройства, быстрее выходить из депрессии. Предполагаем, что фильмы могут оказывать влияние как на взрослых, так и на детей, — говорит ученый.Жанр кино, оказывается, тоже имеет значение. Эксперты говорят, что люди, которые тяготеют к хоррорам, в разы лучше справляются с хронической болью и вообще лучше переносят различные неприятные ощущения в теле. Почему именно ужастики заставляют нас забыть о трагедиях и помогают «прокачать мозг»?