Полный отказ от соли не принесет пользы здоровью

Профессор Семенова: полностью от соли отказываться нельзя, ее главный компонент важен для регуляции и баланса артериального давления.Российский ученый, доктор технических наук Анастасия Семенова рассказала в интервью, почему соль обязательно должна присутствовать в рационе питания – хотя только в умеренном количестве. Именно чрезмерное употребление главнейшей в мире специи является вредным для здоровья, в первую очередь, сердечно-сосудистого. По словам Семеновой, россияне съедают примерно вдвое больше соли, чем это рекомендует ВОЗ, – то есть порядка 10-12 граммов ежедневно.«Переизбыток соли в организме может приводить к различным заболеваниям: повышенному давлению, развитию сердечно-сосудистых патологий», - отметила профессор Семенова.Одна из ключевых рекомендаций, которые дают врачи гипертоникам, а также пожилым людям, – это ограничение потребляемой в пищу соли. Однако сведение ее количества к критическому минимуму или даже полное исключение из питания является чрезмерной и потенциально опасной мерой для здоровья, подчеркнула эксперт.По словам ученого, организму необходимо некоторое количество натрия, базового ингредиента соли.«Ионы натрия в количестве 1,3 грамма в сутки необходимы для человека. Натрий участвует в транспорте различных веществ через клеточные мембраны, в передаче нервных импульсов, в регуляции кровяного давления, в мышечном сокращении», – объяснила Анастасия Семенова.Беседуя с «Газетой.ру», эксперт РАН озвучила несколько рекомендаций о потреблении соли.В целом нужно стремиться к ограничению соли и не досаливать свою еду.Солонки на столе стоять не должно.Из рациона лучше убрать сильносоленые продукты, такие как чипсы, снеки, копчености.Следует стремиться к сокращению количества соли, используемого при готовке; для усиления вкуса блюд чаще использовать натуральные пряности – перцы, травы.Семенова констатировала, что люди получают высокие дозы соли из привычных продуктов питания включая хлеб, колбасу, разные готовые соусы, полуфабрикаты, молочные изделия.