Пять причин, из-за которых можно неожиданно проснуться среди ночи

Иногда внезапное пробуждение ночью объясняется временной проблемой, но также причиной может быть хроническое нарушение, требующее клинического лечения.Апноэ во сне. Это одна из самых распространенных причин, из-за которых можно неожиданно проснуться среди ночи. Апноэ характеризуете нарушением дыхания у спящего человека, его остановками и громким храпом. Во время остановок дыхания мозг человека испытывает кислородное голодание, и считается, что люди с апноэ могут быть подвержены заболеваниям мозга, включая деменцию.Позывы к мочеиспусканию. Многие врачи утверждают, что здоровый организм должен выдерживать восьмичасовой ночной сон без пробуждений для посещения туалета. Если позывы к мочеиспусканию все же возникают, хотя человек не пьет много воды и не принимает лекарства, у него можно заподозрить гиперактивный мочевой пузырь, сахарный диабет, проблемы с простатой (у мужчин), сердечное заболевание.Потоотделение. Пробуждение среди ночи из-за обильного пота может наблюдаться при ОРВИ, сахарном диабете и других эндокринных нарушениях, раке.Алкоголь и еда. Согласно исследованиям, употребление алкоголя может нарушать циркадный ритм и сокращать цикл сна – поэтому после выпивки накануне можно неожиданно проснуться в неподходящее время. Что касается пищи, то тяжелые блюда, съеденные незадолго до сна, способны нарушить пищеварение, вызвать несварение желудка или вздутие, которые тоже действуют как будильник.Передозировка синего света. Смартфоны излучают синий свет, который, как известно, отрицательно влияет на цикл сна и бодрствования. Постоянное использование гаджетов, особенно вечером и перед сном, подвергают организм интенсивному воздействию синего света, и это может нарушать механизмы засыпания и пробуждения, сообщил The Health Site.