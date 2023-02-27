Чем опасен жир на животе?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О лишнем весе стоит думать с точки зрения не красоты, а здоровья. Но как понять, когда он действительно лишний? Расскажем, на что стоит обратить внимание.Нельзя жить совсем без подкожного жира. Нет, правда. И нет ничего плохого в том, чтобы нести его на бедрах, попе, руках или в груди. Тем не менее, не все йогурты, пардон, жиры одинаково полезны. И в некоторых местах нашего организма большому количеству жира совсем не место. Почему? Когда мы говорим о жире на животе, проблема в том, что тот располагается несколько глубже, чем кажется на первый взгляд. Если лишний вес концентрируется на животе, высоки шансы, что в его общем объеме много вредного висцерального жира. И вот это уже повод призадуматься о снижении массы тела. Не ради красоты, моды и узких джинсов – для здоровья.Что такое висцеральный жир?Висцеральный жир — это тип жира, который накапливается в брюшной полости. Он расположен рядом с несколькими жизненно важными органами, включая печень, желудок и кишечник. Еще – в крайних случаях — он может накапливаться в артериях. Висцеральный жир иногда называют «активным жиром», потому что он может энергично влиять на органы и увеличивать риск серьезных проблем со здоровьем.Нужно заметить, что жирочек на животе совсем не обязательно является висцеральным. Он также может быть подкожным. Такой тип жира увидеть легче всего, он «обливает» наши руки, ноги, бочка и спину при наборе веса. Висцеральный жир находится внутри брюшной полости, и вот его-то как раз увидеть совсем не так просто.Как оценивается и измеряется висцеральный жир?Единственный способ достоверно определить наличие висцерального жира — сделать КТ или МРТ. Однако это дорогостоящие и трудоемкие процедуры. Вместо этого врачи обычно используют общие рекомендации для оценки висцерального жира и рисков для здоровья, которые он представляет. Например, ученые из Гарварда считают, что около 10% всей жировой ткани в организме — висцеральный жир. Соответственно, если мы подсчитаем общее количество жира в нашем теле, а затем возьмем 10% от этого числа, то получим довольно показательные данные.Есть простой способ определить, находимся ли мы в группе риска – это измерить обхват талии. У женщин опасным для здоровья считается обхват талии более 89 сантиметров, у мужчин – больше 100. При диагностике с помощью анализаторов жировой ткани или МРТ количество висцерального жира часто оценивается по шкале от 1 до 59. Здоровый уровень висцерального жира не превышает отметку 13. И если вы за нее, так сказать, перевалили, пора менять образ жизни, причем, поэнергичнее.Осложнения, которые может вызвать жир на животеВисцеральный жир может очень быстро привести к проблемам со здоровьем. Может повыситься резистентность к инсулину, даже у тех, у кого никогда не было диабета или преддиабета. Исследования показали возможную связь между инсулинорезистентностью и белком, связывающим ретинол и снижающим чувствительность к инсулину. А вырабатывает этот белок именно висцеральный жир. Жировая ткань в брюшной полости также может быстро привести к постоянно повышенному кровяному давлению.Самое главное, что жизнь с избыточным количеством висцерального жира увеличивает риск развития нескольких серьезных заболеваний — долговременных и угрожающих жизни. К ним относятся:сосудистые проблемы, болезни сердца, инфарктыдиабет 2 типаинсультрак молочной железыколоректальный ракболезнь АльцгеймераПочему начинает накапливаться висцеральный жир?Каковы причины того, что у нас начинает «завязываться жирок на пупке», как это живописно называют в народе? Их немало, и они на удивление разнообразны.Излишний сахар в еде и напиткахМножество людей потребляют гораздо больше сахара, чем им кажется. Причем речь не только о пирожных, сладкой газировке и вкусных тортиках. Даже йогурты со сладкими наполнителями, подслащенный кофе или соусы (в которых на самом деле довольно много сахара) делают свое грязное дело и заставляют наши животики расти.Ученые уже давно видят связь между повышенным употребление сахаров и откладыванием жира вокруг органов брюшной полости. В контролируемом исследовании люди с уже имеющимся ожирением и просто лишним весом получали примерно 25% от необходимых им калорий в виде сахара. Спустя десять недель все они продемонстрировали признаки инсулинорезистентности и увеличение количества жира на животе.АлкогольНе будем ходить вокруг да около: алкоголь для нас не полезен. Он вызывает воспалительные процессы в организме, подтачивает печень – по одному бокалу за раз — и оказывает негативное влияние практически на все наши органы. Кроме того, употребление алкоголя снижает нашу способность сжигать жир, а лишние «жидкие» калории частенько идут прямо в живот, чтобы там и обосноваться.Любителей пива нередко можно заметить издалека – как раз по животу, гордо возвышающемуся над ремнем. А мы выше уже рассказали, как опасно для здоровья иметь такую вот талию (мужчинам особенно, они часто оказываются обладателями подобного украшения).Недостаток физической активностиСидячий образ жизни является реальной и серьезной причиной для многочисленных проблем со здоровьем. За последние десятилетия люди в целом стали куда менее физически активными, и недостаток движения влияет как на количество калорий, сжигаемых за день, так и на другие аспекты здоровья. Среди них здоровье суставов, нарушение кровообращения и вред для осанки. Все это усугубляет самочувствие и дополнительно приводит к набору веса в самых неприятных местах.Недостаток белка в питанииЕсли мы не добираем белка в рационе – чувствуем голод. Белок насыщает и позволяет организму строить новые клетки, а еще помогает держать в узде сахар крови. Рацион, основанный на углеводах, ведет к резким перепадам сахара. Это приводит к тому, что чувство голода мы испытываем чаще и интенсивнее. Многим знаком «зверский» голод после шоколадки вместо полноценного обеда. И вот, глазом моргнуть не успели, а живот тут как тут. А значит, наши лучшие друзья — мясо, творог, яйца, тофу, бобовые. И неважно, веганы мы или мясоеды.Стресс и высокий уровень кортизолаГормон кортизол, необходимый нам для выживания, еще называют «гормоном стресса». К сожалению, в нынешних условиях он оказывают нам медвежью услугу. Постоянный фоновый уровень стресса (а не резкие его вспышки, вызванные необходимостью убежать от саблезубого тигра) влияет на наше здоровье день за днем. В результате мы недосыпаем, набираем вес, нервничаем — и так постоянно, без конца и края.Справиться со стрессом трудно, особенно сейчас. Мы рекомендуем начать с дыхательных техник и прогулок в тихом темпе, даже если вы потратите на это не больше десяти минут. Сейчас, как никогда, нам всем нужно учиться выдыхать и заземляться.Как избавиться от висцерального жира?К счастью, висцеральный жир чрезвычайно чувствителен к физическим нагрузкам, диете и изменениям образа жизни. С каждым потерянным килограммом вы, заодно, теряете и немного висцерального жира. Ну а общие советы для снижения веса не новы и хорошо известны — это потребление меньшего количества калорий, увеличение физической активности и отказ от фастфуда.