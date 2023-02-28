3 потенциальных преимуществ клубники для здоровья - диетолог Пономарева

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Клубника способствует здоровью сердца, мозга и кишечника и многому другому. Вот основные причины, по которым зарегистрированные диетологи считают, что вам следует есть этот фрукт.«Клубника — источник антиоксидантов. Добавление клубники к сбалансированной диете потенциально может дать широкий спектр преимуществ, начиная от поддержки сердечно-сосудистой системы и уменьшения воспаления и заканчивая защитой от рака, более здоровым кишечником и многим другим. Некоторые антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, включают витамин С и каротиноиды лютеин и каротин. Кроме того, клубника является хорошим источником других витаминов, минералов и клетчатки», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Клубника является главным источником антиоксидантов, которые могут помочь уменьшить окислительный стрессОдной из наиболее примечательных причин есть клубнику является использование ее возможных антиоксидантных свойств. Ягоды являются одними из самых мощных источников антиоксидантов . Исследователи сгруппировали дикую землянику с самыми богатыми антиоксидантами ягодами, в том числе с дикой черникой, ежевикой и черной смородиной.Клубника насыщена витамином С для поддержки здоровой иммунной системыОдним из самых мощных антиоксидантов, содержащихся в клубнике, является витамин С. Рекомендуемая суточная доза витамина С составляет 75 миллиграммов (мг) для женщин и 90 мг для мужчин. При 98 мг витамина С в 1 нарезанной чашке клубника обеспечивает более 100 процентов дневной нормы витамина С — это больше, чем в апельсинах.Благодаря своим антиоксидантам клубника может снизить кардиометаболический рискКлубника и содержащиеся в ней антиоксиданты могут оказывать благотворное влияние на здоровье сердца. Клубника обратно связана с кардиометаболическим риском. Это относится к факторам риска, которые повышают риск крупных сосудистых событий, таких как сердечный приступ и диабет.«Всего за четыре недели ежедневного употребления концентрированной клубники в виде порошка было достаточно, чтобы повысить антиоксидантную активность и снизить уровень воспаления, связанного с кардиометаболическими рисками».Конечно, клубника и клубничный порошок — это не одно и то же, поэтому для подтверждения результатов необходимо провести аналогичное исследование с цельной клубникой.