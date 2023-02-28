Почему на губах выскакивает герпес и как его лечить

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Инфицирование герпесом обычно происходит в детстве, большую часть жизни он неактивен, но иногда случаются обострения.Об опасности инфекции и способах её лечения рассказали в эфире «Подкаста лайфхакера».Запоминайте.Почему герпес появляется на губах?Среди причин болезненных пупырышков есть следующие:травмы и заболевания, например, ОРВИ;стресс и переутомление;гормональные перестройки, например, ПМС и ослабление иммунитета;воздействие ультрафиолета и ветра.Где ещё он может появиться?Существуют два типа вируса простого герпеса: один появляется на губах, второй — на гениталиях. В обоих случаях на коже возникают язвы и пузыри.«Иногда первый тип вируса тоже приводит к высыпаниям в интимных местах. А вообще, герпес живёт в нервной ткани, поэтому и появиться способен везде, где есть нервы. Легче всего ему на слизистых, поэтому могут пострадать внутренние органы и полость рта», — говорит ведущая подкаста.Если герпес перешёл в активную фазу, лучше временно сменить контактные линзы на очки.В чём опасность герпеса?Герпес провоцирует ветрянку, лишай, а иногда даже онкологические патологии. Высыпания могут привести к следующим осложнениям:инфицированию пальцев. Так происходит у детей, которые тянут руки в рот и грызут ногти;образованию рубцов на глазах, что ухудшает зрение;энцефалит. Если иммунитет ослаблен, герпес может привести к воспалительным процессам в мозге.У страдающих дерматологическими заболеваниями, например, атопическим дерматитом, вирус может распространиться на коже.Как лечить?Терапевт посоветует пациенту противовирусные таблетки и мази, а также обезболивающие и кремы с анестетиком. Средств, которые убьют вирус в организме полностью, не существует.До окончания воспалительного процесса не рекомендуют есть острое, кислое, солёное. Если пузырёк лопнет и в рану попадёт грязь или остатки пищи, заживление затянется надолго. Кроме того, стоит отказаться на время от помады и агрессивных средств гигиены.«Если герпес на губах появляется чаще девяти раз в год, то врач назначит противовирусные таблетки, которые придётся принимать регулярно. Если кажется, что рецидив вызывает солнечный свет, то нужно перед выходом на улицу наносить средство для защиты кожи от ультрафиолета. Также специалисты рекомендуют использовать увлажняющие бальзамы для губ или кремы с оксидом цинка», — рассказали в подкасте.Как не заразить других?Доктора рекомендуют мыть руки каждый раз после того, как коснётесь воспаления, и никому не давать личные мази, кремы и помады. Есть лучше из отдельной посуды, а от поцелуев и орального секса отказаться на время.