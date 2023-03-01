Терапевт Романенко: людям с диабетом нежелательно соблюдать пост

Терапевт Татьяна Романенко назвала заболевания, при которых не следует соблюдать строгий долгий пост с отказом от животного белка.Терапевт Романенко отметила в интервью, что соблюдать пост не следует людям, больным сахарным диабетом. Врач пояснила: во время поста из рациона исключаются продукты с белком животного происхождения, при этом в нем становится больше пищи, содержащей углеводы. Употребление большого количества углеводных продуктов способствует повышению уровня глюкозы в крови, что при диабете или предиабете крайне нежелательно.Кроме того, соблюдать пост врач не советует людям с хроническими нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта – например, людям с язвенной болезнью, панкреатитом, заболеванием печени.«Насыщение диеты углеводами может привести к обострению тех хронических заболеваний органов пищеварения, которые уже есть», – объяснила Романенко.Терапевт напомнила, что в пост, при переходе на растительную пищу организм получает много клетчатки. Справиться с ее переработкой может только здоровый кишечник. Если у человека имелись какие-то отклонения в состоянии кишечника, он рискует пострадать от обострений и болезненных симптомов.Романенко констатировала: перед тем, как начинать поститься, правильнее всего будет обсудить эту идею с лечащим врачом.Также специалист сказала о том, что строгий пост небезопасен для пожилых людей. В пожилые годы жизни часто возникают нарушения белкового обмена, не хватает мышечной массы. Отказ от белковых продуктов может усугубить проблему.