Косметолог назвала главные ошибки при лечении акне

Врач-косметолог Ирина Василенко назвала россиянам главные ошибки, которые допускают пациенты при лечении акне.Специалист рассказала, что воспаления на лице являются хроническим рецидивирующим заболеванием, которое полностью вылечить нельзя. Однако, по словам эксперта, акне можно вывести в длительную ремиссию.Как утверждает Василенко, лечение угревой болезни гормональными контрацептивами у девушек с нормальным менструальным циклом приводит к еще большему обострению. Помимо этого, врач добавила, что направленная на удаление грязи и омертвевшей кожи чистка необходима только на первых этапах терапии.Кроме того, доктор уточнила, что самостоятельно подбирать препараты и прибегать к самолечению не следует. «Таким образом, в лечении акне важны научный, доказательный подход и грамотный лечащий врач, который правильно определит причину и будет работать в первую очередь с ней, а не только с симптомами», — заключила Василенко.Ранее в марте врач-косметолог и дерматовенеролог Екатерина Анчикова раскрыла россиянкам способы, с помощью которых можно предотвратить появление акне в путешествиях. Так, Анчикова посоветовала в первую очередь очищать лицо специальными салфетками и нанести гидрогелевую или тканевую увлажняющую маску на 20 минут. Помимо этого, медик порекомендовала принимать поливитаминные препараты, умываться только бутилированной водой, а также использовать привычные продукты для кожи и волос.