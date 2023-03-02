Кардиолог назвал неочевидные признаки больного сердца

При развитии сердечного заболевания его начальные признаки могут быть неочевидными, из-за чего люди пропускают необходимое им обследование.Те небольшие сигналы, которые подает организм в случае нездорового сердца, часто игнорируются. Это позволяет кардиозаболеванию прогрессировать, пока однажды не возникнет более сложная проблема, которой можно было бы избежать, если бы в свое время была замечены предупреждающие знаки.О том, что признаки больного сердца бывают неспецифическими и неочевидными, рассказал в интервью британский кардиолог Амит Бахай. По словам врача, одним из сигналов того, что сердце теряет форму, является быстро возникающая усталость или одышка – человек ощущает их при незначительных физических нагрузках.«Взрослый человек со здоровым сердцем должен быть в состоянии подняться на два лестничных пролета пешком, не запыхавшись. Неспособность сделать это может говорить об ишемической болезни сердца, проблемах с сердечным клапаном или аритмии», - заявил кардиолог изданию Express.Также доктор Амит Бахай посоветовал обращать внимание на следующие явления, которые могут быть неочевидными признаками больного сердца.Головокружение при быстром вставании.Дискомфорт при попытках наклоняться.Чувство стеснения, сдавливания в груди.Боль, возникающая в шее или верхней части руки слева.Невозможность легко встать из сидячего положения.Отекшие ноги (особенно щиколотки и ступни).Кардиолог призвал людей внимательнее следить за состоянием сердца. Он подчеркнул, что сегодня сердечная мышца у многих людей может пострадать из-за перенесенного коронавируса.