Кардиолог Черепнина назвала атеросклероз и тромбоэмболию причиной онемения рук

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Ощущение, будто пальцы рук немеют, может быть проявлением не только ортопедических, сосудистых или неврологических нарушений. С какими заболеваниями иногда связан этот симптом, рассказала кардиолог Юлия Черепнина.Сдавливание нервных окончаний (например, во время сидения за компьютером или из-за неудобной позы во сне) – наиболее частая причина немеющих пальцев. Но этот же симптом появляется при развитии атеросклероза, сахарного диабета, анемии и облитерирующего эндартериита.«Если же на верхней или нижней конечности немеют не все пальцы, а только один или несколько, это может быть связано с ортопедическими проблемами и ущемлением локально сосудисто-нервного пучка», – объяснила врач.Если есть нарушения в работе нервной системы – как то витаминная недостаточность, аутоиммунное или инфекционное поражение, опухоль – то они сопровождаются ощущением холода и онемения верхних конечностей.Когда наблюдается онемение не сразу всех пальцев, а лишь некоторых, это может быть следствием развивающегося тромбоза и тромбоэмболии некрупных артерий конечностей.Но точную причину может установить только врач, резюмировала кардиолог.