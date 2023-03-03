Почему люди стареют и есть ли шансы замедлить этот процесс

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Способна ли наука затормозить старение или это неконтролируемый процесс, над этим вопросом давно бьются лучшие умы человечества. Что известно о механизмах старения на данный момент?Биолог Ирина Якутенко рассказала РБК об основных аспектах старения. Напомнила некоторые факты. В Европе еще около века назад средняя продолжительность жизни была около 50 лет. В России она до революции составляла 31-32 года, но это если учитывать высокую детскую смертность. Без учета этих данных возраст средней жизни увеличивался до 60 лет. Сейчас это 70 с небольшим, тоже средняя цифра.Есть долгожители, перешагнувшие 100-летний рубеж. Считается, что француженка Жанна Кальман прожила 122 года и пять дней, Но в ее истории есть серьезные нестыковки. Зато к японцам никаких вопросов не, они в среднем живут 88 лет.Может ли в принципе человек перешагнуть рубеж в 120 лет, что для этого нужно делать? И так ли уж привлекательно долголетие, если оно сопряжено со множеством болезней, таких как артрит, болезнь Альцгеймера и многие другие?По опыту долгожителей ясно. что универсальных рецептов нет. Кто-то придерживался рационального питания, другие нет. Со спортом — та же картина. Много значит наследственность, климат, отношение к жизни и к себе, умение преодолевать стрессы.Эксперт Якутенко и многие другие ученые рекомендуют разумное ограничение калорийности пищи. эффект такой умеренности в продлении жизни давно доказан экспериментально. При этом организм вынужден задействовать внутренние резервы и удалять «мусорные» клетки, провоцирующие воспаления.В целом механизмы старения ученым ясны, но остается немало белых пятен в детализации этих процессов. Борьба с ожирением и лечение диабета, доказывает медицинская статистика, реально продлевают жизнь. Помогают и физические нагрузки, но не чрезмерные. Однако, все это не решает проблему радикально.