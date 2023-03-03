Названо оптимальное время для проведения холтера сердца

Сотрудники Пензенского государственного университета (ПГУ) научно установили оптимальное время проведения холтеровского мониторирования ЭКГ у пациентов из группы риска.В медицине при исследовании сердца холтер используется на протяжении последних 60 лет, все это время непрерывная запись электрокардиограммы ведется в течение 24 часов. За сутки врачи надеются уловить отклонения в сердечном ритме. В ПГУ после проведенных научных исследований пришли к выводу, что этого времени недостаточно, чтобы поставить точный диагноз.Клиническое исследование проводилось с 2019 года в отделении неотложной кардиологии в палатах реанимации и интенсивной терапии Пензенской областной больницы. Было обследовано более 70 больных инфарктом миокарда. Им проводили холтеровское мониторирование ЭКГ в течение трех суток.- Как показывает наш опыт, оптимальное время, чтобы зарегистрировать жизнеугрожающие аритмические события, составляет 72 часа. Значимые нарушения сердечного ритма чаще всего фиксировались на рубеже конца вторых - начала третьих суток. Это помогло скорректировать лекарственную терапию и предупредить повторный инфаркт, - рассказала "РГ" автор исследования, аспирантка Мединститута ПГУ Анастасия Тонкоглаз.Иногда холтеровское мониторирование ЭКГ могут продлевать до семи суток. Но возникают другие сложности - невозможно принять душ, неудобно спать с аппаратом, нарушается привычный образ жизни человека. Поэтому 72 часа являются оптимальным временем для проведения исследования.Научный коллектив ПГУ продолжит работу над созданием многофакторной модели прогнозирования жизнеугрожающих нарушений ритма сердца на основе параметров электрической нестабильности миокарда. Планируется увеличить выборку пациентов до ста человек. Главная цель проекта - внедрить методику в рутинную клиническую практику, чтобы повысить качество диагностики нарушений ритма сердца.