Врач Сурненкова: о каких проблемах со здоровьем говорят ночные пробуждения?

Врач-сомнолог Татьяна Сурненкова: внезапные ночные пробуждения бывают обусловлены гормональными нарушениями, проблемами с психикой, высоким сахаром в крови.Врач Сурненкова рассказала в интервью о тех нарушениях, которые могут быть причиной несвоевременных пробуждений ночью. Одним из распространенных факторов этой проблемы врач назвала подверженность людей стрессу и связанные с ним расстройства психоэмоциональной сферы – тревожность, депрессия.«Если вы стали просыпаться в ранние утренние часы, это может быть признаком депрессии», - уточнила медик.Также, добавила Сурненкова, внезапное прерывание сна ночью или слишком ранним утром может говорить о нарушениях гормонального характера и нестабильном уровне сахара в крови, который может сильно повышаться в ночные часы (например, из-за имеющегося диабета).Апноэ во сне – еще одна возможная причина того, что человек неожиданно просыпается ночью. Медик объяснила, что в случае апноэ происходят остановки дыхания, на которые реагирует головной мозг: н получая с дыханием нужного ему кислорода, он активизирует выделение веществ, создающих эффект «сигнала тревоги», вынуждающего человека проснуться.К другим проблемам, которые могут скрываться за пробуждениями по ночам, относятсянарушения пищеварения, сопровождаемые кислотным рефлюксом.злоупотребление алкоголем и кофеиномвоздействие электромагнитного излучения гаджетоврасстройства сна, бессонница.«Если человек пробуждается три раза в неделю и это продолжается минимум три месяца подряд, то это является хронической бессонницей и в таком случае необходимо проконсультироваться с врачом», - дала совет Сурненкова.