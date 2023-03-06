Регулярный сон в маске благотворно влияет на память

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Международная группа ученых выяснила, что маску для сна полезно надевать регулярно. Качество сна таким образом повышается, а с ним улучшается общее состояние здоровья человека.Исследователи из Великобритании, США и Италии задались целью протестировать, насколько важно в ночное время надевать маску для глаз. Как правило, ее используют в дороге или в некоторые иных обстоятельствах, когда нужно отсечь внешнее влияние. Ученые пришли к выводу, что полезно было бы применять такие маски регулярно.Для экспериментов учение привлекли более 120 добровольцев без вредных привычек, с хорошим состоянием здоровья. Возраст испытуемых был от 18 до 35 лет. Провели два эксперимента, оба в той или иной мере тестировали качество сна, его параметры, когда участники спали в масках и без них.Эксперты отслеживали электрическую активность мозга в разные фазы сна и другие показатели глубины и чуткости сна. Также замерялась интенсивность света. А в периоды бодрствования испытуемым давали задания на ассоциативное мышление, которое помогало вспомнить различные события жизниИсследование определенно выявило позитивное воздействие ношения маски для глаз во время сна. Когда ее применяли, лучше усваивалась новая информация, а старая легче извлекалась из памяти. По всей видимости, здесь явная связь с тем, что при ношении маски длиннее становился период медленного сна. А этот этап сна крайне важен для улучшения памяти.