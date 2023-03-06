5 ощущений, указывающих на «опасный» тромб в ноге — кардиолог Варфоломеев

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Тромбоз глубоких вен — это сгусток крови в вене, обычно в ноге, который может быть чрезвычайно «опасным».Люди старше 60 лет, люди с избыточным весом и курильщики подвержены более высокому риску тромбоза глубоких вен (ТГВ). Альтернативные факторы риска включают наличие варикозного расширения вен, прием противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии или наличие ТГВ ранее. Дополнительные группы риска включают пациентов с раком и сердечной недостаточностью.Временные ситуации также могут привести к ТГВ, например, длительное малоподвижное поведение."Наличие ТГВ требует неотложной медицинской помощи, поэтому обратитесь за помощью, если вы обнаружите какой-либо из следующих симптомов. Это ощущение пульсации в одной ноге, обычно в икре или бедре. В качестве альтернативы, ощущение спазма в ноге может быть предупреждающим признаком ТГВ", - говорит врач-кардиолог Олег ВпрфоломеевПять ощущений возможного ТГВОщущение пульсации в одной ногеОщущение судорог в одной ногеТеплая кожа вокруг болезненного участкаОпухшие вены, которые чувствуют себя тяжелоОпухшие вены, которые болят.Если вы испытываете признаки ТГВ наряду с одышкой или болью в груди, вам настоятельно рекомендуется позвонить в скорую. ТГВ может быть чрезвычайно опасным и даже «опасным для жизни».«ТГВ может быть очень серьезным, потому что сгустки крови в ваших венах могут оторваться, пройти через кровоток и застрять в легких. Это называется легочной эмболией. Легочная эмболия может быть опасной для жизни и требует немедленного лечения».