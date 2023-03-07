Недостаток уверенности в себе может быть ранним признаком слабоумия - невролог Алехина
Изменения в поведении могут сигнализировать о болезни Альцгеймера, наиболее распространенной форме деменции.
Потеря уверенности, например, может заставить человека отказаться от своих обычных социальных обязательств. Отсутствие интереса к занятиям, которые когда-то вдохновляли вас, может быть признаком состояния, изменяющего мозг.
«По мере того, как состояние ухудшается, вам может быть трудно планировать и принимать решения. Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, могут «легко запутаться и встревожиться. Понятно, что эти изменения в чувствах и поведении могут вызвать у человека сильные страдания и подвергнуть его большему риску депрессии», — говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Другие признаки, на которые следует обратить внимание, включают:
Трудности с запоминанием времени и дат
Трудно воспринимать новую информацию
Забывание названий знакомых лиц и мест
Пытаясь подобрать нужные слова
«Важно помнить, что два человека не будут переживать деменцию совершенно одинаково. При болезни Альцгеймера аномальные белки в мозге повреждают клетки, и со временем они начинают отмирать. Ранними симптомами часто являются провалы в памяти».
Существуют и другие формы деменции, такие как:
Сосудистая деменция
Деменция с тельцами Леви
Лобно-височная деменция
Вторым наиболее распространенным типом является сосудистая деменция, при которой мозг повреждается при снижении притока к нему крови.
«Это может произойти после инсульта или мини-инсульта. Симптомы сосудистой деменции могут ухудшаться большими или малыми шагами».
Признаки сосудистой деменции:
Медлительность мысли
Трудности с планированием
Проблемы с пониманием
Проблемы с концентрацией
Изменения в вашем настроении или поведении
Проблемы с памятью и речью (но они встречаются не так часто, как у людей с болезнью Альцгеймера).
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