Профессор Кутушов рассказал, какие болезни у женщин запускает избыток токсинов в организме

Как вывести из организма токсины, которые способны спровоцировать рак? Какие болезни они могут запускать у женщин? На вопросы ответил профессор-токсиколог.Токсины могут образовываться в нашем организме в ходе метаболизма, а также поступать в него извне — с загрязненным воздухом, водой, пищевыми продуктами, лекарствами. В идеале обезвреживать их должны печень, иммунная система, почки, легкие, кожа.Но процесс детоксикации может быть нарушен из-за самых разных факторов, включая возраст, хронические болезни, генетические особенности и так далее.Как именно токсины способны разрушить женское здоровье и как их можно обезвредить?К каким женским заболеваниям приводят токсины— Токсины могут нарушать гормональный баланс, вызывать проблемы с репродуктивной функцией, повышать риск рака молочной железы и влиять на развитие плода во время беременности, — рассказал профессор-токсиколог Михаил Кутушов. — Кроме того, воздействие токсинов может привести к повреждению нервной и иммунной систем, а также к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.Избавляться от токсинов, используя популярные рецепты из интернета, не стоит, обращает внимание эксперт. По его словам, некоторые детокс-программы не только не улучшат самочувствие, но могут и навредить.— Например, я считаю, что опасно проводить детоксикацию на соках, — говорит Михаил Кутушов.Как вывести токсины из организмаВывести яды из организма и снизить риски заболеваний помогут простые, но эффективные действия, считает врач:отказ от курения и алкоголя,употребление достаточного количества воды,нормализация сна,регулярные физические упражнения — минимум 150 минут в неделю (или 20-25 минут ежедневно),введение в рацион достаточного количества богатых клетчаткой продуктов и пробиотиков (живых бактерий, которые есть в определенных продуктах — например, йогурте, кефире, квашеной капусте), чтобы нормализовать микрофлору кишечника.Ранее врач Лебедева назвала 7 признаков, что ваш организм переполнен шлаками и токсинами: это в том числе отеки, лишний вес, неприятный запах тела и даже появление миом и эндометриоза. Эндокринолог считает, что эти диагнозы могут говорить о нарушении утилизации эстрогенов в печени, оттока желчи или своевременной эвакуации содержимого кишечника.Другое мнение«Понятия токсины в официальной медицине нет»— В медицине есть понятие «продукты метаболизма, промежуточные и конечные», — считает врач-иммунолог Елена Парецкая. — Организму они навредить могут только в ситуации, когда при тяжелых заболеваниях происходит отказ печени и(ли) почек, которые выводят эти продукты. Но речь об очень тяжелых состояниях, требующих лечения в стационаре, зачастую в отделении реанимации.Вообще, понятие «детокс» в медицине не применимо: есть лечебная процедура — детоксикация, это введение препаратов, растворов и антидотов для связывания и выведения токсинов. Но проводит ее врач-токсиколог.