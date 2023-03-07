Психоаналитик объяснил, почему полезнее спать нагишом

Комфортный сон оздоравливает и идет лишь во благо организму. Для этого следует соблюдать полную темноту в комнате, отказаться от гаджетов и снимать одежду на ночь, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на кандидата психологических наук, психоаналитика и сомнолога Алексея Мелехина.По его словам, человек должен испытывать комфорт во время сна."При этом, действительно, последние исследования, в том числе проведенные в России, показывают, что стоит спать нагишом. В первую очередь, это связано с кожей – именно с ней тесно завязано как психическое, так и физиологическое состояние человека", – сказал специалист.Эксперт отметил, что сон нагишом способен усиливать чувство близости, физического и эмоционального благополучия. Также спать без одежды представляется полезным для урегулирования температуры тела. Сомнолог объяснил, что это помогает делать сон более эффективным, качественным и здоровым."Отдельная польза есть с точки зрения инфекций – у мужчин половая система должна не перегреваться, чтобы лучше функционировать. У женщин это тоже позволяет ничего не передавливать и не пережимать", – добавил Мелехин.