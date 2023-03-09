Что делать, если совсем не хочется есть

Удовольствие от поглощения пищи даровано природой и свойственно здоровым людям. Но иногда организм начинает сбоить — чувство голода не сопровождается желанием его утолить.Потеря аппетита не диагноз. Но это может быть признаком серьёзных проблем со здоровьем или всего лишь недоразумением. Вот несколько распространённых факторов, которые могут повлиять на аппетит.Почему не хочется есть1. ВозрастАппетит часто уменьшается с годами. Возможно, это связано с тем, что с возрастом обмен веществ замедляется и людям попросту нужно меньше калорий, чем в юности.Но не исключены и другие причины. Учёные подозревают, что у пожилых может не вырабатываться достаточное количество грелина — гормона, ответственного за аппетит. Или меняется работа органов чувств, и люди не получают того удовольствия от пищи, что в молодости (а раз так — зачем есть?).Исследования ещё продолжаются. Но однозначно установлено: чем старше мы становимся, тем меньше едим.2. Высокая физическая или психическая нагрузкаЕсли вы целый день чувствуете себя белкой в колесе, куда?то спешите, о чём?то переживаете, а к вечеру обессиленно падаете с ног, удивляться снижению аппетита не стоит.Когда вы крайне вымотаны, организм вынужден выбирать, на что тратить силы: на беготню или энергоёмкое пищеварение. Если от дел отвертеться не получается, мозг снижает активность желудочно?кишечного тракта. Вам просто не хочется есть.3. Беременность у женщинС подташниванием и потерей аппетита сталкивается множество будущих мам. Чаще всего это происходит в первом триместре.Кеша Гейтер, Доктор медицины, акушер-гинеколог, в комментарии изданию ParentsПримерно каждая вторая беременная женщина в США переживает периоды отвращения к какой?либо привычной пищеТочная причина снижения аппетита во время беременности неизвестна. Но эксперты предполагают, что дело в гормональной перестройке организма и повысившейся чувствительности ко вкусам и запахам. Возможно, отказ от любимой еды — это эволюционный механизм: таким образом тело матери пытается защитить плод от потенциально вредных для его развития веществ.4. ПогодаВ летнюю жару есть хочется гораздо меньше, чем холодными осенними или зимними вечерами. Дело в том, что пища является частью системы терморегуляции организма. Когда нам прохладно, мы стремимся потребить больше калорий, чтобы преобразовать их в тепло. В жару же в дополнительном обогреве тело не нуждается, а потому и едой пренебрегает.5. НастроениеУ кого?то аппетит пропадает на нервной почве, кто?то, напротив, «заедает» стресс. Какого?то общего для всех алгоритма, связывающего эмоции и пищевое поведение, учёные пока не обнаружили. Но совершенно чётко установили, что желание поесть во многом зависит от настроения. Причём у каждого человека эта связь индивидуальна.6. КурениеУ никотина есть побочный эффект: он уменьшает потребность в пище.7. ОРВИ и другие заболевания в острой фазеЛептин — это гормон, который вызывает чувство насыщения. Но в то же время это вещество принимает активное участие в иммунном ответе на инфекцию.При простуде, гриппе, обострении других инфекционных заболеваний уровень лептина растёт — это позволяет организму отражать патогенную атаку. Но раз гормона становится больше, появляется чувство насыщения. Поэтому приболевшие люди часто отказываются от еды.8. Приём некоторых лекарствСнижение аппетита может быть одним из побочных эффектов антибиотиков. Но и другие лекарства иногда отбивают желание есть. К такой реакции приводят, например, обезболивающие на основе кодеина и морфия, а также мочегонные средства.9. Психические расстройстваПотеря аппетита может быть вызвана депрессией.Другое распространённое нарушение психики, которое прямо связано с нежеланием есть, — нервная анорексия. Так медики называют расстройство пищевого поведения, вызванное отчаянной боязнью набрать вес.10. Заболевания пищеварительной системыИзменение аппетита может быть одним из первых симптомов синдрома раздражённого кишечника и болезни Крона.11. Вирусные гепатиты и другие повреждения печениОдин из важнейших элементов в пищеварительной системе — печень: именно в неё поступает кровь с питательными элементами, переработанными желудком и кишечником. Орган сортирует полученные вещества, очищает от токсинов и лишь затем пропускает в общий кровоток. При вирусном гепатите и других заболеваниях печени она перестаёт справляться со своими функциями.Чтобы не перегружать страдающую печень и дать ей шанс на восстановление, организм снижает выработку гормонов, ферментов и других веществ, отвечающих за проявление аппетита.12. Сердечно?сосудистые заболеванияУхудшение аппетита — один из симптомов хронической сердечной недостаточности. Кроме того, нежелание есть может быть связано с развивающимся сердечным приступом и пороками сердца.13. Эндокринные нарушенияЕсли щитовидная железа вырабатывает меньше гормонов, чем необходимо (такое состояние называется гипотиреозом), аппетит существенно снижается. Однако вес при этом может расти.14. Железодефицитная анемияПотеря аппетита вместе со снижением веса, особенно если всё это сопровождается утомляемостью, ощущением нехватки сил, — один из наиболее характерных симптомов дефицита железа в организме.15. РакСнижение аппетита часто сопровождает такие онкологические заболевания, как:рак желудка;рак поджелудочной железы;рак толстой кишки;рак яичников.Отвращение к пище также может быть побочным эффектом лечения опухолей.Нужно ли возвращать аппетитС одной стороны, снижение аппетита — удобная вещь. Кто?то страдает на диетах, а у вас снижение калорийности рациона происходит само собой.С другой, радоваться отсутствию аппетита всё же не стоит. Как минимум потому, что при ограниченном питании вы получаете меньше полезных веществ. А это может привести к гиповитаминозу (а то и авитаминозу), снижению уровня гемоглобина, анемии и более серьёзным проблемам — с печенью и другими внутренними органами, зрением, суставами, зубами.Какими именно будут долгосрочные последствия снижения аппетита — зависит от причин, вызвавших такое состояние. Одно дело, если вам не хочется есть просто потому, что грустно или слишком жарко. И совсем другое, если потеря аппетита связана с поражениями печени, сердца и тем более раком.Что делать, если не хочется естьДля начала проследите за собой, самочувствием, жизненными обстоятельствами. Возможно, аппетит у вас снизился по внешним причинам, например из?за жары, усталости, переживаний. В этом случае желание есть вернётся, как только исчезнут стрессовые факторы.Но если в вашей жизни всё спокойно, а аппетит пропал или если равнодушие к пище длится неделями, попробуйте обратиться к терапевту.Идите к врачу как можно скорее, если заметили, что нежелание есть сопровождается резкой потерей весаМедик проведёт осмотр, расспросит вас о симптомах. Он обязательно поинтересуется, какие лекарства вы принимаете, какой образ жизни ведёте, связано ли снижение аппетита со стрессовыми событиями, например разводом, потерей члена семьи или друга.Возможно, вам придётся пройти некоторые исследования. Среди них:общий и биохимический анализы крови;проверка гормонов щитовидной железы;анализы на гепатиты;анализ мочи на содержание лекарственных препаратов;УЗИ внутренних органов.Всё это поможет обнаружить причину, по которой пропал аппетит. В зависимости от того, насколько она серьёзна, медик назначит лечение или отправит вас к профильному специалисту — эндокринологу, кардиологу, онкологу, гепатологу, психотерапевту.