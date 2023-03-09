Причины постоянной усталости и отсутствия энергии

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Ваша бодрость и самочувствие зависит только от вас! Если вы просыпаетесь утром с мыслью «когда я уже снова лягу спать и наконец отдохну?», то эта статья для вас.Все больше людей в мире сопровождает астеническое состояние и постоянная усталость. Что делать и как ей противодействовать – вот ключевая проблема современного общества. Обычно большинство населения, сами того не подозревая, создают себе проблему и доводят себя до хронического состояния нехватки энергии. Они ищут оправдания в отсутствии сна и ненормированной нагрузке, но это далеко не единственные причины состояния, когда нет сил и энергии.Откуда берется постоянная усталость и сонливость?Предлагаю вашему вниманию список довольно неожиданных причин, которые вызывают чувство усталости:Пропущенные тренировки в спортзале из-за усталости. На первый взгляд звучит логично: «я не пойду на тренировку, потому что не имею для этого сил». А вот и нет – тренировки способствуют повышению уровня выносливости, путем улучшения работы кровеносной системы. При таких условиях, ткани и органы организма получают больше кислорода за короткий срок.Обезвоживание организма. Недостаточное количество воды провоцирует сгущение крови, что значительно затрудняет работу сердца, и как следствие - к мышцам поступает значительно меньшее количество питательных веществ и кислорода.Недостаточное количество железа в организме. Приводит к вялости, рассеянности и слабости в целом. А все из-за анемических явлений, вызванных дефицитом этого элемента.Тотальный перфекционизм. Постоянные переживания из-за несоответствия реального положения вещей и необоснованно завышенной планки способствует постоянному напряжению и работе на пределе своих возможностей. А с нашей нервной системой, как и с мышцами - слишком длительное напряжение провоцирует растяжение и разрывы, а робота на износ – нервные срывы и хроническую усталость.Нездоровая пища и полуфабрикаты. Не очень ожидаемая причина, провоцирующая упадок сил, как по мне. Причиной являются продукты с высоким гликемическим индексом, которые провоцируют резкое изменение уровня сахара и этим постепенно истощают организм.Неумение говорить «Нет». Чрезмерная покладистость по отношению к руководителю и сотрудникам заставляет вас работать и выполнять ту работу, которая не предусмотрена вашим обязанностями, тем самым истощая организм.Использование гаджетов перед сном. Свет от смартфонов и ноутбуков приглушает выработку мелатонина и нарушает суточные ритмы организма.Загроможденный офис. Слишком много лишних бумаг может вызвать постоянное чувство усталости. Ведь это способствует рассеиванию внимания, а также увеличивает время на поиски нужных документов.Отсутствие отпуска. Ну тут все понятно, от профессионального выгорания никто не застрахован, поэтому стоит хотя бы на время выключать режим «турбо улитки».Употребление алкоголя перед сном. Алкоголь вызывает всплеск адреналина, что существенно усложняет засыпание и снижает качество сна.Злоупотребление кофе. Выпивая более чем трех чашек в день, вы можете вызвать дисфункцию естественных биоритмов и спровоцировать упадок сил. Причины в том, что кофеин блокирует действие аденозина – нуклеоид, который определяет необходимость сна.Как видно причин для усталости более чем достаточно. Важно, чтобы человек сам понимал, как построить свою ежедневную деятельность и обеспечить себе время для отдыха.Как вовремя распознать состояние переутомления?Обычно мы все понимаем и знаем какое оно - чувство усталости. Но следует понимать и уметь отличить обычную усталость от более опасного состояния – переутомления.Переутомление – это устойчивые, неблагоприятные для организма функциональные нарушения, в последствии которых очень трудно вернуть к норме нормальную деятельность . Кроме того, данная проблема вызывает серозные проблемы в работе нервной системы.Это состояние, когда не просто нет сил и энергии, переутомление может становится причиной развития хронической гипоксии.В общем, признаками переутомления являются:чрезвычайно повышенный уровень утомляемости;стойкое нарушение сна;головная боль;обострение хронических заболеваний;риск развития ишемической болезни сердца.хроническая раздражительность;как вариант – возникновение артериальной гипертензии.Переутомление невозможно вылечить просто сном, или обычным отдыхом. Здесь уже нужна помощь квалифицированного специалиста.Способы повышения энергичностиС привычным вариантом усталости человек может справиться самостоятельно. Важно научиться правильно и равномерно распределять нагрузку и отводить время на отдых. Также нужно принять меры для предупреждения этого изнурительного состояния:Первое, что нужно сделать – это наладить режим сна. В среднем, рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки.Обеспечить здоровое питание. Пища – это источник энергетических запасов организма, которые необходимые для нормального нормального функционирования органов и систем. Поэтому важно, чтобы питание было сбалансировано и наполнено всеми необходимыми витаминами и микроэлементами.Систематическая физическая активность. Здесь вы можете выбрать любой вид спорта, на свое усмотрение – катание на велосипеде, плавание, бег и многое другое – обеспечит прилив сил и поток положительных эмоций. Главное условие – это регулярность занятий.Нужно отказаться от вредных привычек. Курение и алкоголь, ошибочно применят как своеобразные антидепрессанты , на самом деле они истощают организм и усиливают усталость.Старайтесь рационально распределять время работы и отдыха. Переключайтесь с физического труда на умственный и наоборот.Распределите задачи по приоритетности. На работе организуйте непродолжительные, желательно активные, паузы, в обеденный перерыв выйдите на свежий воздух и прогуляйтесь пешком 20-30 мин.Приучите себя выделять время для хобби. Любимые и интересные увлечения наполнят день радостью и смыслом.Оптимизм и чувство юмора. Изрядно влияют на здоровье негативные эмоции и душевные переживания. Старайтесь относиться к жизни с легкостью и юмором.В наше время тяжело выдержать бешеный темп жизни. Важно уметь нивелировать влияние негативных факторов и не доводить себя до состояния полного истощения. Ваша бодрость и самочувствие зависит только от вас, научитесь «чувствовать» свой организме и жить в гармонии с окружающим миром.