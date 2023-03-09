Чем болеют женщины из-за стрессов

Стрессовые ситуации негативно сказываются на нашем физическом и эмоциональном состоянии. И это грозит возникновением различных проблем со здоровьем – начиная от нарушений работы ЖКТ и заканчивая инфарктом. Многие обращаются к врачам с проблемами, спровоцированными именно стрессом. И особенно остро реагируют на различные неприятные ситуации женщины.Мужчины всегда легче переносят любые неприятности, а женщины, напротив, переживают стресс долго. Женские половые гормоны и происходящие в организме нейрохимические процессы должны защищать от стресса, но на самом деле это происходит не в достаточной мере. Для поддержки нормального эмоционального здоровья женщинам нужен гормон окситоцин. Вырабатывается он во время оргазма, родов и кормления грудью. И женщины, в отличие от мужчин, нуждаются в большем количестве антисрессового гормона.Почему женщины особенно чувствительны к стрессам?Поль Роше – доктор и специалист по вопросам управления стрессом утверждает, что воздержание влияет на представительниц прекрасного пола гораздо хуже. Кроме того, в отношениях женщины испытывают намного больше стресса. По словам американских специалистов стресс – это выражение инстинкта самосохранения, но продолжительные стрессовые ситуации ставят под удар здоровье и психологическое состояние человека. Главная проблема современного мира – это наличие множества раздражающих факторов, в результате которых человеческий организм попросту не выдерживает нагрузку.Причиной каких заболеваний служит стрессПоследствия стрессовых ситуаций, особенно продолжительных, могут быть непредсказуемыми. К примеру, если женщина одновременно переживает за детей, из-за отношений с мужем и работы, то у нее могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до нарушения менструального цикла и резкого выпадения волос. Человеческий организм может реагировать на стресс по-разному, преимущественно возникает следующее:нарушение работы ЖКТ – у женщин неконтролируемое потребление пищи или, напротив, полное отсутствие аппетита встречаются в десять раз чаще, чем у мужчин и связанно это в основном со стрессами. Подобные расстройства лечат как депрессию с помощью повышающих выработку гормона счастья препаратов;боль в области живота – многие любят «заедать» стресс далеко не здоровой пищей либо напротив, некоторые вовсе отказываются от еды. В результате такого поведения человек начинает страдать изжогой, синдромом раздраженного кишечника, вздутием живота и спазмами. Также возникают проблемы с весом – человек набирает лишние килограммы либо сильно худеет;кожные заболевания – возникновение на коже сыпи или пятен зачастую спровоцировано стрессом;расстройства эмоционального характера – стресс часто является причиной раздражительности, плохого настроения и депрессии. Особенностью женского мозга является возможность лучше скрывать гнев, а из-за частого подавления эмоций могут возникнуть серьезные психологические проблемы. Поэтому депрессии женщины подвержены в 2 раза чаще, чем представители сильного пола;нарушение сна – при нервном напряжении у женщин возникают проблемы с засыпанием, а сон становится слишком чутким. А здоровый полноценный ночной отдых очень важен для организма;проблемы с концентрацией внимания – стресс мешает нормально справляться с домашними делами и рабочими обязанностями. Особенно сложной является ситуация, когда причиной стресса служит работа и женщина не может работать должным образом в такой обстановке;нарушения в работе сердца – при стрессовых ситуациях страдает сердечно-сосудистая система (давление повышается, возрастает вероятность развития инсульта или инфаркта);ослабление иммунной системы – хороший иммунитет позволяет организму бороться с различными заболеваниями;онкология – некоторые специалисты в области медицины считают, что между развитием рака яичников и груди, а также стрессовыми ситуациями есть взаимосвязь. Согласно статистическим данным, риск развития онкологии на 60% выше у женщин, которые в своей жизни пережили тяжелые события, к примеру, смерть близкого человека или развод.Как уменьшить уровень стрессаПо утверждению психологов, 25% счастья зависит от того, насколько человек умеет справляться с негативными эмоциями. Наиболее эффективным способом избежать тяжелого стресса является планирование ситуации, то есть заведомо предугадать, что может вас расстроить и минимизировать эмоциональное напряжение. Также необходимо:1. Правильно питаться – обогатите рациона сбалансированной пищей, что позволит улучшить физическое и эмоциональное состояние. Читайте больше литературы о правильном питании, об улучшающих настроение продуктах и укреплении иммунной системы с помощью питания.2. Заниматься спортом – физические нагрузки считаются одним из лучших способов борьбы со стрессом, поскольку во время тренировок вырабатываются эндорфины – вещества, стабилизирующие эмоциональное состояние.3. Уметь расслабляться – людям, подверженным стрессам, необходимо чаще встречаться с друзьями и больше отдыхать. Отличный вариант для женщин стабилизировать эмоциональный фон – это вспомнить о своих увлечениях, к примеру, заняться рукоделием.Если вы живете в постоянном стрессе – учитесь им управлять. Изучайте методы борьбы со стрессом, а при необходимости обращайтесь к специалисту, чтобы негативные эмоции не оказали слишком серьезного воздействия на ваш организм. опубликовано econet