Психолог и хирург: два взгляда на психосоматику

Можно ли заболеть из-за переживаний и бывает ли диагноз «зеркалом души»? Разбираемся, как мысли и чувства воздействуют на наше тело — и что с этим делать.Психосоматическая психология изучает, как состояние психики влияет на физическое здоровье и проявляется на уровне болезней. Говоря об ее истоках, обычно вспоминают случай Анны О., пациентки Йозефа Брейера. Молодая женщина страдала параличом, потерей кожной чувствительности, расстройством зрения и речи из-за травмирующих воспоминаний об умирающем отце. Для улучшения состояния австрийский врач гипнотизировал пациентку и обсуждал с ней тяжелые переживания прошлого. Впрочем, влияние психологии на тело обнаруживается и в менее драматических ситуациях.От конвейера до глобальной сетиВ 1980-х годах на одном из советских заводов столкнулись с проблемой — слишком высоким процентом бракованной продукции, сходившей с конвейера.доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой социальной и политической психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова— Проанализировав трудовой процесс, мы выяснили, что его монотонность и частичная сенсорная депривация быстро вызывали усталость и ухудшали зрительное восприятие. В результате работницы начинали пропускать брак. Мы решили для поддержания трудоспособности использовать функциональную музыку, которая поднимает настроение и усиливает активность. В итоге брака стало меньше, — вспоминает Владимир Козлов.Современную жизнь монотонной не назовешь. Она преподносит впечатляющие и часто неприятные сюрпризы (вроде глобальной пандемии), а чтение новостей в наши дни превратилось в занятие, вредное для здоровья.— С 2020 года растет число людей, переживающих посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), — рассказывает наш эксперт. — Его признаки порой возникают даже у тех, кто никогда не попадал в тяжелую ситуацию: достаточно выйти в интернет и погрузиться в поток негативной информации. В результате могут появиться бессонница, потеря аппетита, в крайних случаях — нервно-психическое истощение и утрата трудоспособности.Что же делать, если вы испытываете стресс и не в силах справиться с ним самостоятельно? В этом случае бывает полезна беседа со специалистом, который поможет выйти из переживаний, возникающих во время кризиса. Владимир Козлов подчеркивает: важна как готовность человека обратиться к психологу, так и своевременная поддержка близких. Итогом должна стать позитивная интеграция — принятие стресса как жизненного урока: да, у меня не получается с этим справиться, но я могу найти выход.Чаще всего, по словам врача, психосоматическая психология работает с проблемой пациента до того, как она проявится на уровне тела, и помогает предотвратить ее физическое воплощение. Но существуют и заболевания, которые часто сопровождаются психологическим кризисом (например, онкологические). В этом случае поддерживающая психотерапия становится особенно важна.— Иногда в нас происходят деструктивные изменения из-за дефицита ресурсов — психологических, когнитивных, инструментальных, — которые необходимы, чтобы преодолевать вызовы жизни. И это проявляется в том числе и на теле — в форме заикания, бессонницы, затрудненного дыхания, — отмечает Владимир.Он убежден, что не стоит разделять физическое и душевное, которые составляют психосоматическое единство. Оно существует в пространстве самосознания, где находятся тело человека, все его социальные роли, духовные ценности, представления об этике и нравственности.Три секретных вопросаПетербургский офтальмохирург Ярослав Байбородов уже более 20 лет работает с витреоретинальными патологиями, то есть заболеваниями, поражающими заднюю часть глаза. Кроме того, в 2017 году он получил диплом Российского государственного социального университета по специальности «Социальная онтопсихология».— Со второго курса мединститута я хотел стать психиатром, — признается Ярослав. — На шестом году обучения друг привел меня в операционную и показал глаз под микроскопом — так я влюбился в офтальмологию. Но склонность к психиатрии и психологии в глубине души сохранялась.В хирургической практике Ярославу приходилось сталкиваться с патологиями, которые выглядели необычно или нетипично, а также с упорными рецидивами заболеваний, которые не поддавались лечению. Он заметил, что многие такие случаи сопровождались серьезными психологическими проблемами: информационной перегрузкой, дефицитом внутренней свободы, потерей желания жить и т.д.— За катарактой, к примеру, никакой психосоматики не стоит. Ее возникновение — доказанный возрастной процесс, который может начаться в 50–70 лет. Но в офтальмологии существуют и идиопатические заболевания — причины их возникновения точно не известны. К этой группе можно отнести макулярные разрывы, отслойку сетчатки, макулодистрофию, эпиретинальную мембрану. По моим наблюдениям, они нередко сочетаются с психологическими проблемами, которым тоже нужно уделять внимание во время лечения, — говорит Ярослав.Поэтому некоторым пациентам помимо основной Ярослав предлагает провести дополнительную психосоматическую консультацию. Чаще всего люди не хотят говорить о своих сложностях, но существуют приемы, которые позволяют им поделиться наболевшим, не раскрываясь слишком сильно. Такая беседа не подразумевает вмешательства в психику.— Достаточно бывает просто показать человеку его проблему — и он сам сможет с ней справиться, — рассказывает Ярослав. — Я задаю три базовых вопроса, которые позволяют пациенту сориентироваться, осознать, что происходит в его жизни в данный момент и что он в себе не понимает.Конечно, удалить эпиретинальную мембрану с помощью консультации не получится. Однако психологическая подготовка к операции, по наблюдениям хирурга, ассоциируется с существенно более низким риском рецидива после нее.Даже простой разговор, если провести его правильно, будет полезен. Когда врач общается спокойно, но с эмпатией, показывает, что проблемы пациента ему небезразличны, человек открывается. В результате получается создать отношения «хирургического сотрудничества», когда врач помогает, а пациент охотно следует его рекомендациям.— Я бы хотел, чтобы при окончании медицинского вуза выпускник получал сразу два диплома — и врача, и онтопсихолога. Тогда уровень российской медицины вырос бы на порядок, — уверен Ярослав. — Я много лет работаю с психосоматикой, популяризирую это направление, делюсь выводами, к которым пришел, в лекциях и выступлениях на научных мероприятиях. Многие коллеги знакомы с темой и начинают ею интересоваться.