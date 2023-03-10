Сколько минут нужно ходить каждый день, чтобы снизить риск инфаркта?

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Длительные наблюдения за корреляцией привычек людей и их состояния здоровья показали, что самый низкий уровень смертности зафиксирован в группе тех, кто регулярно ходит пешком.Учёные рассчитали минимальное время ходьбы, которое можно считать эффективным в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Чем полезна ходьба и сколько минут нужно ходить в день?Ходьба — мощный инструмент как для физического, так и для психического здоровья. Это бесплатная тренировка всего тела, не требующая какого-либо оборудования или особой одежды. Она полезна в любом возрасте и при любом состоянии здоровья, если только человек в состоянии ходить. По мнению содиректора центра спортивной кардиологии Кливлендской больницы – доктора Таманны Сингх, которым она поделилась с изданием Huffington Post, есть реальный шанс, что люди с минимальным риском сердечно-сосудистых заболеваний, высоким давлением, повышенным уровнем холестерина или лишним весом могут предотвратить инсульт или инфаркт в будущем, если начнут регулярно заниматься ходьбой или хотя бы просто начнут больше ходить пешком.Недавно специалисты Гарвардской медицинской школы опубликовали отчёт, в котором рассказали о своих расчетах минимального времени ходьбы, которое может снизить риск заболеваний сердца и сосудов на 30%, что, в общем-то, немало. Оказалось, сильно напрягаться не нужно – чтобы сердце оставалось здоровым, достаточно в сутки ходить всего 21 минуту! Согласитесь, найти это время в течение дня совсем не трудно. В отчёте эксперты также подчеркнули эффективность ходьбы в предупреждении таких опасных заболеваний, как диабет и рак, положительное воздействие аэробных нагрузок на кровяное давление и уровень холестерина, а также умственную работоспособность.3 полезных совета для тех, кто хочет начать ходитьЕсли вам нужна мотивация, попробуйте привлечь к прогулкам подругуПрогулка с друзьями позволяет совместить приятное с полезным. Подумайте сами: вы ведь почти гарантированно выйдете на улицу, если там вас будет кто-то ждать, и с большой вероятностью останетесь дома, если вы вам предстоит гулять в одиночестве. Договорившись с подругой о совместных занятиях ходьбой, вы будете нести ответственность за развитие полезной привычки и у себя, и у вашего близкого человека. Начните с коротких дистанций в спокойном темпе. Почувствуйте, как движение мышц приносит пользу вашему телу, а заодно не спеша обсудите последние новости.Во время прогулки слушайте музыку или подкастЕсли вы занимаетесь ходьбой в одиночку, попробуйте разнообразить прогулки с помощью хорошего подкаста или любимых саундтреков. Скачайте на телефон аудиокнигу, которую вы давно хотели прочесть, но времени на неё не хватало, и разрешите себе слушать её только во время прогулок. Пусть она станет для вас наградой за терпение и упорство.Если вы не можете уложиться в полные 21 минуту в день, это нормальноМы понимаем – сложно найти время для себя между работой, семейными обязанностями и домашними делами. Это абсолютно нормально и, поверьте, вы в этом не одиноки. Если у вас не получается достичь рекомендованной 21 минуты в день, начните с малого и постепенно увеличивайте нагрузку. Исследование, проведенное в 2014 году Университетом штата Юта, показало, что каждая минута быстрой ходьбы, которую женщины совершали в течение дня, снижала риск ожирения на 5%.Поставьте перед собой задачу прогуляться сегодня 5 минут по парковке после рабочего дня или выйдите из автобуса раньше и пройдите одну остановку пешком. ?Как только вы почувствуете, что можете найти на это время, начните включать в ваши занятия дистанции разной длины и интенсивности, изменяя скорость ходьбы и угол подъема. Результат от регулярных тренировок не заставит себя долго ждать.