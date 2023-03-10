Назван лучший весенний напиток для пожилых людей

Отвар шиповника укрепляет сосуды и иммунитет, а также понижает давление, поэтому является лучшим весенним напитком для пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.По словам специалиста, в шиповнике содержится большое количество витамина C, который полезен для иммунной системы в весенний период."У пожилых людей иммунная система находится не в очень хорошем состоянии. Весной активизируются вирусы, бактерии и так далее. Известно, что пожилые быстрее заражаются, более подвержены различным заболеваниям. Так что витамин C им необходим", – отметила диетолог.Кроме того, в шиповнике много витамина A. Он помогает слизистым обновляться и также укрепляет иммунитет. Вместе с тем отвар шиповника обладает мочегонным действием, добавила врач."У пожилых очень часто бывает повышенное давление. Шиповник гораздо мягче, чем диуретики. Он как бы понижает давление естественным путем", – подчеркнула Соломатина.Диетолог посоветовала выпивать по стакану отвара шиповника в день, чтобы получить от напитка всю пользу.