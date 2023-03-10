Как отличить кишечную инфекцию от отравления

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"Рамблер" поговорил со специалистом-гастроэнтерологом и узнал, в чем различия между пищевым отравлением и кишечной инфекцией. Это понимание будет важно для выстраивания правильной схемы лечения.По словам эксперта, пищевые отравления нужно отнести к такому понятию, как пищевая токсикоинфекция. Кишечные инфекции же в 90% случаев носят вирусный характер. Если диарея длится не дольше 10 дней мы не делаем посев кала на ОКИ по ПЦР, эти анализы показаны, только если диарея длится дольше 10 -14 дней.Основные различияКишечная инфекция — это заразное заболевание, которое передается контактным путём: фекально-оральным и даже воздушно-капельным путем.Пищевые отравления не заразны и контактным путём не передаются.Кишечная инфекция возникает и распространяется не только через пищу, но и через воду.При отравлениях пища играет основную роль в возникновении распространении пищевой токсикоинфекции – пищевого отравления.Ещё характерной особенностью является то, что если речь о пищевом отравлении, то оно может быть спровоцировано малоопасными бактериями, но находящимися в продукте в большом количестве, а при кишечных инфекциях – может быть малое количество бактерий, но достаточно опасных: сальмонеллез, дизентерия и так далее.Если вкратце, то при кишечной инфекции источником заболевания является больной человек, скажем так, механизм инфицирования фекально-оральный. Это означает, что патоген выводится с испражнениями и рвотными массами, а попадает через рот с пищей, с водой и контактно-бытовым путём.Инкубационный период кишечных инфекций колеблется от нескольких часов (например, при сальмонеллёзе или дизентерии) до 4 недель (при листеориозе или глистных инвазиях).ПрофилактикаОсновная профилактика кишечных инфекций – это соблюдение правил личной гигиены, своевременное выявление и лечение носителя инфекции (так называемый «нулевой пациент»).Причины развитияПри пищевом отравлении бактерии, вирусы и другие токсины попадают к нам в желудочно-кишечный тракт с пищей. То есть путь передачи только с пищей, которая была приготовлена с нарушениями. Не должно быть нарушения температурного режима во время хранения. Также особенно опасны готовые салаты, срок хранения которых не должен превышать нескольких часов.Возбудителями токсина стафилококка также являются молочные продукты, бутерброды, мясная нарезка, паштеты, десерты – при нарушении условий хранения эти продукты и блюда становятся самыми опасными. Сроки проявления пищевого отравления могут варьироваться от 30 минут до 3 суток, то есть при пищевом отравлении все происходит гораздо быстрее.Симптомы и лечениеСимптомы пищевого отравления и кишечной инфекции идентичны: это тошнота, лихорадка, рвота, боль в животе, слабость, диарея.Диарея чаще встречается при кишечной инфекции.Для определения возбудителя используется ПЦР высеивание кала на острой кишечной инфекции на 8 бактериальных и вирусных кишечных инфекций.Лечение в первую очередь заключается в выпаивании пациента. По всем клиническим рекомендациям идет оральная регидратация. В случае, если она неэффективна, то прописываются капельницы.К врачу незамедлительно стоит обращаться, если есть частая неукротимая рвота, если диарея сохраняется более 10 дней, если имеются признаки обезвоживания.В общем и целом это очень похожая история, но надо правильно и тщательно собрать анамнез: если кто-то в окружении ел одну и ту же пищу и все испытывают симптомы болезни – то это явно пищевое отравление. Если ели одно и то же, а симптомы только у одного человека, то это, скорее всего, кишечная инфекция.