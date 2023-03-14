Доказано: диабет и отсутствие зубов ухудшают память и повышают риск деменции

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Специалисты Нью-Йоркского университета в многолетнем исследовании доказали связь развития диабета, потери зубов с ухудшением когнитивных способностей.Результаты работы американских ученых обнародованы в Journal of Dental Research. Эксперты призывают регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и следить за состоянием зубов. Иначе значительно повышается риск деменции и других ментальных нарушений в старческом возрасте.Исследование шло 12 лет и охватило почти 10 тысяч людей пожилого возраста. Постоянно отслеживался целый спектр показателей здоровья, в том числе, оценивались и когнитивные способности добровольцев. Затем эксперты проследили взаимосвязи нарушений умственных способностей на фоне старческих заболеваний и проявления обычных болезней.С возрастом, вполне естественно, многие критерии здоровья ухудшались. Но прослеживается такая явная закономерность: в возрасте от 65 до 84 лет худшие показатели в когнитивной области имели те участники эксперимента, у которых диагностировали диабет и полную или значительную потерю зубов.Почему диабет нередко коррелируется с развитием деменции? На мозг отрицательно воздействуют изменения состояния крови, ее состава, а также идущие вслед за этим воспалительные процессы.Примерно те же проблемы возникают и при плохом состоянии ротовой полости, что влечет потерю зубов. Другим последствием утраты зубов становится плохое пережевывание пищи. По цепочке оно приводит к воспалительным процессам в желудочно-кишечном тракте, что негативно отражается на всем организме.