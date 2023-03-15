Какая влажность воздуха должна быть в квартире

Назойливый сухой кашель, постоянные простуды и зудящая раздражённая кожа — всё это может быть реакцией на неподходящий уровень влаги.Влажность — это, если не вдаваться в подробности, количество водяного пара в воздухе. При влажности 100% пара так много, что воздух не может удержать воду и она проливается дождём. Или начинает конденсироваться и оседать на поверхностях (если вы когда?либо слышали определение «точка росы», это оно).Когда мы говорим об относительной влажности, например 50%, подразумевается, что в окружающем воздухе ровно 50% того максимального количества водяного пара, который воздух может удержать.На уровень влажности влияет много факторов:Сезон. Летом влажность в целом выше (более тёплый воздух способен удерживать больше водяного пара), зимой — ниже.Место проживания. Рядом с водоёмами относительная влажность выше, чем в более сухих районах. В тропиках — выше, чем в северных широтах.Климатические условия внутри помещения. Например, отопительные приборы внутри замкнутых квартир «высушивают» помещение: нагретый воздух способен удерживать больше влаги, но количество водяного пара в комнате не увеличивается, поэтому относительная влажность падает. Увлажнители, напротив, приумножают количество водяного пара в воздухе — и относительная влажность растёт.Какая влажность должна быть в квартиреЕсли говорить о самочувствии, учёные однозначны: лучше всего люди чувствуют себя при относительной влажности в пределах 30–60%.Но с точки зрения здоровья границы несколько сужаются.Чтобы свести к минимуму большинство возможных неблагоприятных последствий для здоровья, влажность в помещении надо поддерживать на уровне 40–60%Как влажность воздуха влияет на здоровьеСвязь между относительной влажностью воздуха и здоровьем может принимать самые неожиданные формы. Например, есть данные, что, возможно, люди легче переносят стресс, если уровень влажности находится в пределах 42–48%. Когда влажность повышается или снижается, реакция на стресс становится более острой.У людей, которые проводят более половины времени при относительной влажности 30–60%, уровень стресса в среднем на 25% ниже, чем у тех, кто дышит более сухим воздухомВпрочем, связь климатических условий и состояния психики ещё не достаточно изучена. Есть и более понятные физиологам закономерности. Вот наиболее распространённые из них.Чем опасна высокая влажность1. Возрастает риск появления аллергических реакцийВызывающие аллергию пылевые клещи и грибы (плесень) начинают особенно активно размножаться, когда относительная влажность достигает 80%. Симптомы аллергии весьма разнообразны: это может быть и навязчивый кашель, и хронический ринит (насморк), и зуд, и раздражения на коже.Популяции клещей стремительно уменьшаются при относительной влажности ниже 50%. Большинство видов грибов прекращают рост, если уровень становится менее 60%.2. Повышается риск надышаться токсичными парамиЧем выше влажность, тем активнее из внутренних строительных материалов (ДСП, фанеры, древесноволокнистых плит, ламината, некоторых изоляционных материалов) выделяется токсичный газ формальдегид.Организм может реагировать на повышенную концентрацию этого вещества резью и жжением в глазах, першением в горле, кашлем, тошнотой, появлением раздражённых участков на коже.3. Можно получить тепловой ударЭтот момент важен для тех, кто активно занимается спортом или другими физнагрузками. Пот — часть системы терморегуляции: мы потеем, чтобы снизить температуру разогретого жарой или активностью организма.Если воздух вокруг насыщен водяным паром, пот не сможет эффективно испаряться (ему просто некуда). А это может привести к перегреву и даже смерти.Чем опасна низкая влажность1. Пересыхают слизистые оболочки глаз и носаСухость в носоглотке снижает местный иммунитет и повышает риск подхватить респираторную инфекцию. Сухость глаз может привести к возникновению синдрома сухого глаза.2. Возрастает риск заболеть ОРВИИ не только из?за упомянутого выше пересыхания слизистых. Изучение передающихся по воздуху инфекционных бактерий и вирусов показало: их концентрация падает до минимума при относительной влажности от 40% до 70%.Кроме того, сухой воздух делает вирусы и бактерии более подвижными, то есть упрощает их передачу.3. Кожа становится обезвоженнойСухость даёт о себе знать шелушащимися участками на открытых частях тела (руках, щеках, носу), раздражениями, неровным цветом лица.4. Ухудшается состояние при простудах, аллергии, астмеПересыхание слизистых приводит к першению в горле, а значит, кашель при низкой влажности становится более активным и утомляющим.Как привести влажность воздуха в квартире к нормеДля начала надо понять, что именно не так: воздух в помещении пересушен или, напротив, переувлажнён. Самый простой путь — воспользоваться гигрометром. Этот прибор позволяет точно установить относительную влажность. Если он покажет значения в диапазоне от 40% до 60%, значит, всё в порядке.Что делать, если воздух слишком сухойКупите бытовой увлажнитель. Это устройство насыщает окружающий воздух водяным паром и помогает быстро повысить относительную влажность в комнате.Если по каким?либо причинам прибор недоступен, просто расставьте по дому или квартире открытые ёмкости с водой, заведите «увлажняющие» комнатные растения (таким талантом обладают, например, гибискус, фикус, драцена).Что делать, если влажность воздуха повышенаВот несколько простых приёмов.Воспользуйтесь осушителем. Это прибор, который вытягивает излишнюю влагу из воздуха. Такие устройства часто устанавливают, например, в подвалах, чтобы избавить их от сырости.Включите кондиционер. Он тоже сушит воздух, избавляя от избыточной влаги.Чаще проветривайте и вентилируйте помещение. Это дешёвый и эффективный способ понизить избыточную влажность.