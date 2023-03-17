Диетолог Купфер назвала пять главных ошибок худеющих
Первой ошибкой большинства из тех, кто хочет похудеть, как ни странно, становится постоянное сидение на диете. Эксперт предупредила: чем дольше вы ограничиваете себя в пище, тем больше замедляется скорость метаболизма. И в итоге организм начинает запасать калории, боясь потерять возможность функционировать.
Еще одна распространенная ошибка – пропуск завтрака. В этот прием пищи диетолог рекомендует обязательно добавлять белковую пищу для сытости. А вот от бесполезных перекусов лучше отказаться. Так вы избежите скачков инсулина в крови и заодно исключите третью частую ошибку.
Не стоит отказываться от жиров, предупреждает эксперт. Они нужны организму. Отсутствие полноценного сна – пятая проблема, которая значительно замедляет процесс похудения. Из-за недосыпа вы едите больше, чем нужно.
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