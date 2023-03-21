Простые способы облегчить кашель
Фил Дэй, главный фармацевт Pharmacy2U, рассказал , как можно смягчить надоедливый кашель.
Постарайтесь больше отдыхать и пить много жидкости. Это позволит вам избежать обезвоживания.
Если вам нужно облегчить боль, то примите ибупрофен либо парацетамол.
Успокоить горло помогут такие средства, как горячий чай с лимоном и мёдом либо лекарство от кашля, которое содержит мёд и лимон.
Наконец, существует фитотерапия - пеларгония. Но подойдёт она только детям старше 12 лет.
Кроме того, вы можете посоветоваться с фармацевтом по поводу безрецептурных лекарств от кашля.
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