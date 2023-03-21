Простые способы облегчить кашель

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Если вы страдаете от надоедливого кашля, то есть несколько способов облегчить это состояние. Ими поделился фармацевт.Фил Дэй, главный фармацевт Pharmacy2U, рассказал , как можно смягчить надоедливый кашель.Постарайтесь больше отдыхать и пить много жидкости. Это позволит вам избежать обезвоживания.Если вам нужно облегчить боль, то примите ибупрофен либо парацетамол.Успокоить горло помогут такие средства, как горячий чай с лимоном и мёдом либо лекарство от кашля, которое содержит мёд и лимон.Наконец, существует фитотерапия - пеларгония. Но подойдёт она только детям старше 12 лет.Кроме того, вы можете посоветоваться с фармацевтом по поводу безрецептурных лекарств от кашля.