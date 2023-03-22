Скачки давления, отиты и невриты: врач Хомяков рассказал, почему рано снимать шапку

С началом весны и появлением большего количества солнца многие снимают шапки, невзирая на непрогревшийся воздух и зачастую пронзительный ветер.К чему может привести переохлаждение головы, рассказал доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.При каких температурах уже можно снимать шапку?Хомяков: Как правило, здоровый взрослый человек, адаптированный к климату средней полосы России может обходиться без шапки при температуре около от 0 до +5 градусов. Однако, при наличии ветра и такая погода может быть некомфортной и вызывать переохлаждение. В таких случаях лучше надеть шапку.Детям следует оставаться в шапке до температуры +10-15 градусов, так как они более чувствительны к переохлаждению.Почему нужно утеплять голову? Чем чревато переохлаждение?Хомяков: На голове тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода. Это может спровоцировать скачки артериального давления, и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, например, инсульту.Локальное переохлаждение также может привести к снижению местного иммунитета слизистых оболочек (носа, горла), которые являются входными воротами для респираторных инфекций. Как результат, - инфекционные поражения, например, среднего уха или горла. Локальное переохлаждение может также привести к невриту, обморожению ушей, синуситу, отиту.Может ли заменить шапку капюшон, теплые наушники, повязки?Хомяков: Такие головные уборы носить можно, но в сухую и более теплую, безветренную погоду. Они не защищают полностью голову и уши, поэтому в случае дождя, ветра или снега не спасают от переохлаждения.