Люди с этим цветом глаз больше всего рискуют пострадать от проблем со зрением

Все дело в определенных генах, от которых будет зависеть цвет глаз. Оказывается, сетчатка некоторых людей более восприимчива к ряду заболеваний, говорят ученые.Цвет глаз — та самая особенность, которую никак нельзя изменить. Да, человек может какое-то время носить цветные контактные линзы, но врачи настоятельно не рекомендуют этого делать — они буквально убивают наше зрение.Группа европейских ученых решила выяснить, связан ли цвет глаз человека с какими-либо рисками для его здоровья. Для этого они изучили, какие процессы могут происходить в сетчатке, когда организм находится в стрессе, и какую роль во всем этом играют гены.Оказалось, что некоторые метаболиты, участвующие в формировании цвета глаз, повреждают сетчатку, при этом степень дегенерации определяется дисбалансом между метаболитами и другими защитными процессами в глазу. То есть некоторые процессы, которые происходят в глазном яблоке, могут играть важную роль в здоровье сетчатки — и влияние на эти процессы способен оказывать пигмент, то есть цвет глаза.Метаболические пути состоят из ряда биохимических реакций в клетках, которые превращают исходный компонент в другие продукты. Некоторые заболевания глаз, включая патологии сетчатки или нейродегенеративные заболевания, связаны с дисбалансом метаболических путей. После долгого анализа ученые пришли к выводу: гены кареглазых людей оказались лучшими защитниками. То есть люди с темными глазами в разы сильнее защищены от различных проблем со зрением, особенно от тех, которые могут развиваться с возрастом.— Более светлый цвет радужной оболочки увеличивает риск возрастных изменений. То есть люди с голубым цветом радужной оболочки были подвержены различным болезням глаз и проблемам со зрением. Особенно им грозит дегенерация желтого пятна — такие изменения происходят, когда слои сетчатки смещаются, — говорят ученые.Ученые провели исследование, в котором принял участие 171 человек в возрасте от 52 до 93 лет. У всех добровольцев были выявлены признаки ранней возрастной дегенерации желтого пятна. Анализ показал: у голубоглазых людей риск прогрессирования патологии был в два раза выше, чем у участников с темным или промежуточным — зеленым или серым — цветом радужной оболочки.Исследователи также обнаружили, что кареглазые люди гораздо реже страдают от потери слуха с возрастом. С чем именно это связано — пока не удалось установить. Пока что ученые только собираются проводить ряд исследований, чтобы подтвердить или опровергнуть эту взаимосвязь.Как определить, какого цвета будут глаза у ребенкаМногие малыши рождаются с голубыми глазами, но через несколько месяцев их цвет меняется на серый или карий. Возможно ли еще до появления ребенка на свет выяснить, какого цвета будут его глаза? И насколько точными будут эти прогнозы? Об этом рассказал кандидат биологических наук Сергей Седых.