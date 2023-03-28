Невролог Ерохин: что может вызывать мышечные подергивания или спазмы?

Физическое перенапряжение, недосып, обилие кофеина, дефицит витаминов и микроэлементов – что еще может вызывать непроизвольные сокращения мышц?Физические перегрузки. По словам врача, физическое перенапряжение способно вызывать дисбаланс электролитов из-за обильного потоотделения. Потеря электролита в мышечных волокнах заставляет их сокращаться, способствуя характерному ощущению в мышцах.Недосып. Химические вещества мозга (нейротрансмиттеры) обеспечивают передачу информации от мозга к нервам, которые контролируют сокращение мышц. Отсутствие сна может повлиять на работу рецепторов нейротрансмиттеров, в результате чего контроль над мышечными сокращениями ослабевает. Очень часто при недостатке сна возникают мышечные спазмы век.Кофеин. Употребление слишком большого количества кофе, чая или энергетических напитков, содержащих кофеин, тоже может вести к появлению мышечных подергиваний, спазмов. Кофеин является стимулятором, и. когда в организме человека его накапливается слишком много, он может стимулировать мышечные сокращения практически в любой части тела.Дефицит кальция. Тело человека физиологически нуждается в кальции для поддержания правильной работы мышц. Его недостаток (гипокалиемия) является распространенной причиной мышечных спазмов.Дефицит магния. Магний также играет важную роль в осуществлении здоровых функций нервов и мышц – этот микроэлемент помогает транспортировать через клеточные мембраны кальций. Его недостаток может провоцировать мышечные спазмы практически в любом месте тела, включая сердце.Дефицит витамина D. Нервы нуждаются в данном витамине для передачи сообщений от мозга к мышцам. Одним из последствий дефицита витамина D являются мышечная слабость и судороги.Лекарства. Прием некоторых лекарств ведет к непроизвольному сокращению мышц – эта реакция может возникать как побочный эффект или обуславливаться взаимодействием с другими лекарствами.Помимо этого, подергивания мышц могут быть следствием обезвоженности, беспокойства и стресса.