Невролог Ерохин: что может вызывать мышечные подергивания или спазмы?
Физические перегрузки. По словам врача, физическое перенапряжение способно вызывать дисбаланс электролитов из-за обильного потоотделения. Потеря электролита в мышечных волокнах заставляет их сокращаться, способствуя характерному ощущению в мышцах.
Недосып. Химические вещества мозга (нейротрансмиттеры) обеспечивают передачу информации от мозга к нервам, которые контролируют сокращение мышц. Отсутствие сна может повлиять на работу рецепторов нейротрансмиттеров, в результате чего контроль над мышечными сокращениями ослабевает. Очень часто при недостатке сна возникают мышечные спазмы век.
Кофеин. Употребление слишком большого количества кофе, чая или энергетических напитков, содержащих кофеин, тоже может вести к появлению мышечных подергиваний, спазмов. Кофеин является стимулятором, и. когда в организме человека его накапливается слишком много, он может стимулировать мышечные сокращения практически в любой части тела.
Дефицит кальция. Тело человека физиологически нуждается в кальции для поддержания правильной работы мышц. Его недостаток (гипокалиемия) является распространенной причиной мышечных спазмов.
Дефицит магния. Магний также играет важную роль в осуществлении здоровых функций нервов и мышц – этот микроэлемент помогает транспортировать через клеточные мембраны кальций. Его недостаток может провоцировать мышечные спазмы практически в любом месте тела, включая сердце.
Дефицит витамина D. Нервы нуждаются в данном витамине для передачи сообщений от мозга к мышцам. Одним из последствий дефицита витамина D являются мышечная слабость и судороги.
Лекарства. Прием некоторых лекарств ведет к непроизвольному сокращению мышц – эта реакция может возникать как побочный эффект или обуславливаться взаимодействием с другими лекарствами.
Помимо этого, подергивания мышц могут быть следствием обезвоженности, беспокойства и стресса.
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