Врач Зайцев объяснил смертельную опасность удаления прыщей на носу

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев: привычка людей выдавливать прыщи на носу чревата смертельным исходом.ЛОР Зайцев объяснил в интервью, почему призывает пациентов никогда не заниматься самостоятельно удалением прыщей или фурункулов, возникающих на носу. Медик отметил, что область лица, известная как носогубный треугольник, снабжена сосудами, напрямую соединяющимися с сосудами, питающими кровью головного мозг. Если при выдавливании прыща на носу в открывающуюся ранку проникает какой-нибудь инфекционный возбудитель, он может легко попасть в мозг.«При неверном удалении фурункула инфекция разносится по головному мозгу», - сказал Владимир Зайцев.В интервью врач подчеркнул, что образующиеся на носу фурункулы категорически запрещено удалять самим. Устранением этих образований должны заниматься исключительно хирурги в условиях надлежащей стерильности. Пренебрежение этим правилом таит в себе без преувеличения смертельную опасность для человека.«Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идет абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита», - рассказал медик о том, что может грозить тем, кто удаляет гнойные образования в зоне носогубного треугольника.