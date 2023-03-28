Nutrients: употребление черники помогает сжигать жир на тренировке

Черника давно известна своими многочисленными преимуществами для здоровья. Новое исследование Калифорнийского политехнического университета имени Гумбольдта, опубликованное в журнале Nutrients, доказывает, что этот суперфрукт помогает сжигать жир во время физических упражнений.В этом исследовании ученые впервые изучили влияние дикой черники на сжигание жира во время упражнений у непрофессиональных спортсменов. Было высказано предположение, что употребление ягод черники помогает расщеплять жирные кислоты.В исследовании принимали участие 11 здоровых мужчин, занимающихся аэробными упражнениями. Каждому из них было дано указание соблюдать диету, которая включала ежедневное потребление 25 граммов сублимированных диких ягод (эквивалентно 1 чашке сырых фруктов) в течение двух недель. Участники тренировались в течение 40 минут на велосипеде. Исследователи собирали мочу и кровь до и после езды на велосипеде, а также образцы крови каждые 10 минут во время тренировки.Результаты показали, что участники сжигали заметно больше жира после употребления дикой черники. Например, после 20, 30 и 40 минут езды на велосипеде скорость окисления жира увеличилась на 19,7%, 43,2% и 31,1% соответственно.В целом исследование показало, что употребление около 1 чашки дикой черники в день в течение двух недель увеличивает способность сжигать жир во время упражнений средней интенсивности, таких как езда на велосипеде.«Увеличение потребления жиров может повысить производительность, особенно при тренировках на выносливость, потому что у нас больше запасов жира на более длительный срок, чем запасов углеводов», — говорят эксперты.Добавление природного источника углеводов, лесных ягод, увеличивает окисление жиров во время тренировки. Обычно, когда люди хотят увеличить окисление жиров, они резко сокращают потребление углеводов, заставляя организм приспосабливаться к использованию жира. Однако исследования показывают, что ограничение углеводов может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья и работоспособности.