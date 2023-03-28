Nutrients: употребление черники помогает сжигать жир на тренировке
В этом исследовании ученые впервые изучили влияние дикой черники на сжигание жира во время упражнений у непрофессиональных спортсменов. Было высказано предположение, что употребление ягод черники помогает расщеплять жирные кислоты.
В исследовании принимали участие 11 здоровых мужчин, занимающихся аэробными упражнениями. Каждому из них было дано указание соблюдать диету, которая включала ежедневное потребление 25 граммов сублимированных диких ягод (эквивалентно 1 чашке сырых фруктов) в течение двух недель. Участники тренировались в течение 40 минут на велосипеде. Исследователи собирали мочу и кровь до и после езды на велосипеде, а также образцы крови каждые 10 минут во время тренировки.
Результаты показали, что участники сжигали заметно больше жира после употребления дикой черники. Например, после 20, 30 и 40 минут езды на велосипеде скорость окисления жира увеличилась на 19,7%, 43,2% и 31,1% соответственно.
В целом исследование показало, что употребление около 1 чашки дикой черники в день в течение двух недель увеличивает способность сжигать жир во время упражнений средней интенсивности, таких как езда на велосипеде.
«Увеличение потребления жиров может повысить производительность, особенно при тренировках на выносливость, потому что у нас больше запасов жира на более длительный срок, чем запасов углеводов», — говорят эксперты.
Добавление природного источника углеводов, лесных ягод, увеличивает окисление жиров во время тренировки. Обычно, когда люди хотят увеличить окисление жиров, они резко сокращают потребление углеводов, заставляя организм приспосабливаться к использованию жира. Однако исследования показывают, что ограничение углеводов может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья и работоспособности.
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