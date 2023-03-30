Профессор Бокерия назвала 12 признаков, что в груди образовался опасный тромб

Образование тромба в организме — это всегда огромная опасность для жизни. Человека может не стать буквально за минуты. Кардиолог Ольга Бокерия рассказала, как можно заподозрить появление тромба в легком.ТЭЛА или тромбоэмболия легочной артерии — распространенное и потенциально жизнеугрожающее состояние. ТЭЛА — одна из самых частых причин госпитализаций. Часто диагноз устанавливается уже после смерти пациента, поскольку клиническая картина бывает атипичной, а симптомы общими и неспецифическими, предупреждает кардиолог Ольга Бокерия.— Основные трудности у медиков обычно возникают при первичной диагностике, с которой сталкиваются врачи скорой помощи и приемного покоя. Если пациента с такими диагнозом не лечить, то все может закончиться фатально, — говорит кардиолог.Одна из самых распространенных причин ТЭЛА — венозная тромбоэмболия (это заболевание, вызванное образованием кровяного сгустка в венах, который через какое-то время может переместиться в легочную артерию - Прим. ред.).По словам кардиолога, к такому состоянию могут привести:замедление и нарушение кровотока;иммобилизация (это создание неподвижности для поврежденной части тела с помощью подручных средств);ожирение;беременность;сердечная недостаточность, варикозное расширение вен, повреждение сосудистой стенки;хирургические вмешательства, внутрисосудистые катетеры;травмы;системная гиперкоагуляция — кровь свертывается слишком активно;наследственная или приобретенная тромбофилия.Врачам нужно быть внимательными в отношении привычных стереотипов в отношении ТЭЛА, говорит кардиолог. Например, давно пора перестать думать, что у пациентов с ТЭЛА обязательно бывает одышка и боль в груди. Реальная практика показывает, что такого симптома и вовсе может не быть.Признаки тромба в легкомПо словам Ольги Бокерия, эти 12 симптомов могут указать на то, что у вас в груди образовался смертельно опасный тромб (рядом с жалобой — процент людей с ТЭЛА, у которых встречался такой же симптом).Расстройство дыхания — 84 %;Боль в груди, плеврит — 74 %;Сильная тревога — 59 %;Кашель — 53 %;Кровохарканье — 30 %;Потливость — 27 %;Синкопе (обмороки) –13 %;Тахипноэ (учащенное дыхание) > 20/мин — 92 %;Тахикардия — 44 %;Лихорадка, температура тела выше 37,8 градусов — 14 %;Тромбофлебит — 32 %;Отеки ног — 24 %.— Предполагать наличие ТЭЛА необходимо у любого пациента с необъяснимыми расстройствами дыхания, плеврито-подобными болями, тахикардией, тахипноэ или гипоксией. Количественное исследование на D-димер исключает ТЭЛА на 95 %, — говорит врач.Если врач ошибся в диагнозеЕсли диагноз неверный, то человек принимает несколько месяцев антикоагулянты. Вероятно, это не так опасно и грозит лишь незначительными побочными эффектами.Однако важно учесть, что прием антикоагулянтов накладывает отпечаток на образ жизни человека. Например, женщина принимает оральные контрацептивы, при наличии подозрений на тромбоз они должны быть отменены. Последующие беременности могут протекать с высоким риском для нее и плода.— Гепарин и низкомолекулярные гепарины остаются базовой терапией в начале заболевания и при переводе пациента на непрямые антикоагулянты. Крупные тромбы удаляют хирургически. Но лучше всего, конечно же, профилактировать это опасное состояние, — заключила кардиолог.